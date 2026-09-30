¡Asqueroso cargamento en Cartago! Decomisan 5 mil kilos de huevos con moho y gusanos

Un operativo interinstitucional sacó del mercado un enorme cargamento de huevos de dudosa procedencia que, según autoridades municipales, presentaba condiciones incompatibles con el consumo humano

Un cargamento de aproximadamente 5 mil kilos de huevos de gallina destinado al consumo humano fue decomisado en las últimas horas durante un operativo realizado en el sector de La Pitaya, en Cartago.

La intervención se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre SENASA, Fuerza Pública, Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal de Cartago y el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago.

En 3 puntos Un operativo interinstitucional sacó del mercado un enorme cargamento de huevos de dudosa procedencia que, según autoridades municipales. Un cargamento de aproximadamente 5 mil kilos de huevos de gallina destinado al consumo humano fue decomisado en las últimas horas durante un operativo realizado en el sector de La Pitaya, en Cartago. El cargamento quedó fuera de circulación debido a su condición y a las dudas existentes sobre su procedencia.

Según explicó Silvia Navarro, vicealcaldesa de Cartago, SENASA solicitó el acompañamiento de las autoridades municipales para intervenir el cargamento.

La situación encendió las alertas debido al estado en que se encontraban los huevos.

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“Es un cargamento de aproximadamente 5 mil kilos de huevo de gallina para consumo humano. Sin embargo, estos huevos son de dudosa procedencia e igualmente tenían condiciones muy desfavorables para el consumo”, explicó Navarro.

De acuerdo con la vicealcaldesa, entre las irregularidades detectadas había producto que presentaba moho y gusanos, por lo que no reunía las condiciones necesarias para ser comercializado.

Ante la magnitud del decomiso, también fue necesaria la intervención del Departamento de Gestión de Residuos de la Municipalidad de Cartago para coordinar la disposición final de los miles de kilos de huevos.

El objetivo fue garantizar que todo el producto quedara completamente fuera del mercado y evitar que eventualmente pudiera terminar en manos de consumidores.

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Navarro explicó que, en este tipo de operativos, la Municipalidad de Cartago brinda acompañamiento a las instituciones competentes y actúa en aquellas áreas que corresponden al gobierno local, como la revisión de patentes y la disposición de los productos decomisados.

El cargamento quedó fuera de circulación debido a su condición y a las dudas existentes sobre su procedencia.