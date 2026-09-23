VIDEO | Vecinos capturan cocodrilo que tenía atemorizada a playa Caldera

El reptil había sido observado en los últimos días cerca de la costa, incluso en sectores frecuentados por bañistas. Este miércoles, vecinos lograron capturarlo y coordinaban con las autoridades para entregarlo y trasladarlo a un sitio seguro

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El temor que durante varios días generó la presencia de un cocodrilo en los sectores de Mata de Limón y Playa Caldera, en Esparza de Puntarenas, terminó este miércoles cuando un grupo de vecinos logró capturar al reptil.

En 3 puntos El reptil había sido observado en los últimos días cerca de la costa, incluso en sectores frecuentados por bañistas. El temor que durante varios días generó la presencia de un cocodrilo en los sectores de Mata de Limón y Playa Caldera, en Esparza de Puntarenas, terminó este miércoles cuando un grupo de vecinos logró capturar al reptil. La captura de este miércoles llevó tranquilidad a los vecinos, mientras se esperaba que el animal quedara bajo responsabilidad de las autoridades competentes para garantizar tanto la seguridad de las personas como la del propio reptil.

De acuerdo con información conocida por AM Prensa, el animal venía siendo observado con frecuencia en los alrededores de la playa, situación que mantenía preocupados a habitantes y visitantes por la posibilidad de un encuentro peligroso.

Precisamente este martes 22 de septiembre se había reportado públicamente la presencia de un cocodrilo en Playa Caldera, en un sector donde acostumbran permanecer vecinos y turistas. La recomendación en ese momento era mantenerse alejados del animal y evitar cualquier interacción.

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Sin embargo, este miércoles fueron los propios vecinos quienes lograron capturar al reptil.

Tras conseguir inmovilizarlo, comenzaron las coordinaciones con las autoridades correspondientes para hacer entrega del cocodrilo y que personal especializado se encargue posteriormente de su manejo y traslado a un lugar adecuado.

La presencia de reptiles en esta zona ha generado especial preocupación durante las últimas semanas. El pasado 14 de septiembre, una mujer de 28 años sufrió heridas en una pierna luego de ser atacada por un animal mientras se bañaba en Playa Caldera. En aquella ocasión se habló inicialmente de un “lagarto”, pero nunca se confirmó oficialmente la especie involucrada.

Por esa razón, hasta ahora no existe evidencia que permita establecer que aquel incidente tenga relación con el cocodrilo capturado este miércoles.

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Mata de Limón se encuentra dentro del distrito de Caldera, en el cantón de Esparza, una zona costera caracterizada por la presencia de esteros, manglares y otros ecosistemas donde naturalmente pueden encontrarse cocodrilos. Incluso existen registros históricos oficiales de avistamientos de estos reptiles en Playa Caldera.

La captura de este miércoles llevó tranquilidad a los vecinos, mientras se esperaba que el animal quedara bajo responsabilidad de las autoridades competentes para garantizar tanto la seguridad de las personas como la del propio reptil.