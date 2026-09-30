Alerta por sismo obliga a suspender juicio de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo

El movimiento telúrico registrado la tarde de este miércoles activó los protocolos de seguridad y obligó a evacuar el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, justo cuando una testigo rendía declaración.

Una situación completamente inesperada interrumpió este miércoles el juicio que enfrentan el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista Majo Ulate contra el creador de contenido Diego Bravo.

Una alerta sísmica obligó a detener temporalmente la audiencia y evacuar el edificio del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José como medida preventiva.

En 3 puntos El movimiento telúrico registrado la tarde de este miércoles activó los protocolos de seguridad y obligó a evacuar el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, justo cuando una testigo rendía declaración. Una situación completamente inesperada interrumpió este miércoles el juicio que enfrentan el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista Majo Ulate contra el creador de contenido Diego Bravo. Una vez atendida la alerta sísmica y completados los protocolos de seguridad, se esperaba que el juicio pudiera retomarse.

El incidente ocurrió minutos después del fuerte movimiento registrado a las 3:55 p. m. de este miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo con el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el temblor tuvo una magnitud de 5 y se localizó frente a las costas de Guanacaste, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

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La suspensión tomó por sorpresa a quienes se encontraban dentro de la sala, pues en ese momento una de las testigos se encontraba brindando su declaración ante el tribunal.

Tras activarse los protocolos correspondientes, las personas que permanecían dentro del edificio judicial fueron evacuadas por razones de seguridad.

La audiencia estaba programada para extenderse durante buena parte de este miércoles, con la presentación de cinco testigos ofrecidos por Hoffmann y Ulate, además de dos correspondientes a la defensa de Bravo.

El proceso judicial surge a raíz de una querella contra el creador de contenido por presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias.

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Durante la jornada ya habían declarado Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. Este último se refirió ante el tribunal a publicaciones de Bravo que, según manifestó, involucraron aspectos relacionados con su hija y su círculo familiar.

Una vez atendida la alerta sísmica y completados los protocolos de seguridad, se esperaba que el juicio pudiera retomarse.