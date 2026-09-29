Zafarrancho en el Congreso: gritos, golpes a curules y oposición abandona plenario por disputa sobre magistrados

La elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional volvió a encender el ambiente en la Asamblea Legislativa. Una moción impulsada por el oficialismo desató un fuerte enfrentamiento entre diputados, con gritos, golpes a una curul y la posterior salida de las bancadas de oposición del plenario.

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La tensión política alrededor del nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional alcanzó un nuevo punto este martes, cuando una votación terminó provocando un zafarrancho en el plenario legislativo.

Todo comenzó luego de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) utilizara sus 27 votos para aprobar una moción presentada por el diputado José Miguel Villalobos, con la cual la nómina de aspirantes regresará a la Comisión de Nombramientos.

En 3 puntos La elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional volvió a encender el ambiente en la Asamblea Legislativa. La tensión política alrededor del nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional alcanzó un nuevo punto este martes, cuando una votación terminó provocando un zafarrancho en el plenario legislativo. La disputa se arrastra desde hace meses. La Sala Constitucional resolvió en julio que devoluciones anteriores de la nómina contravinieron el procedimiento constitucional y dejó sin efecto esas actuaciones.

La oposición reunió 23 votos en contra. La decisión impidió que el Congreso avanzara directamente con una nueva ronda para escoger magistrados suplentes.

La moción pretende que la comisión consulte a los 18 candidatos incluidos actualmente en la nómina para determinar quiénes todavía mantienen interés en asumir el cargo.

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Villalobos sostiene que antes de votar debe existir una lista completa de 24 candidatos para escoger las 12 suplencias que, según su posición, requiere actualmente la Sala Constitucional.

“Esta fracción no va a elegir ningún magistrado suplente hasta que no esté completa la nómina”, manifestó el legislador.

Tras aprobarse la moción, el ambiente se calentó rápidamente.

La subjefa del Frente Amplio, María Eugenia Román, cuestionó la actuación de Pueblo Soberano y acusó al oficialismo de querer escoger personas afines a su agrupación. Esa afirmación provocó una fuerte reacción desde el otro extremo del plenario.

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El diputado oficialista Wilson Jiménez comenzó a intervenir desde su curul mientras Román tenía el uso de la palabra. De acuerdo con los reportes de la sesión, Jiménez golpeó su curul y gritó hacia la legisladora, sosteniendo que era la oposición la que pretendía nombrar magistrados cercanos.

Román levantó la voz y exigió que no la interrumpieran.

La tensión llegó al punto de que José Miguel Villalobos se acercó hasta donde se encontraba Jiménez mientras la presidenta legislativa en ejercicio, Esmeralda Britton, intentaba restablecer el orden y posteriormente devolvió a Román el tiempo utilizado durante las interrupciones.

Diputados de las bancadas opositoras salieron del salón legislativo y el plenario perdió el cuórum en varias ocasiones. Oficialismo y oposición se responsabilizaron mutuamente por lo ocurrido: mientras las fracciones opositoras cuestionaron que se detuviera nuevamente la elección, legisladores de Pueblo Soberano criticaron que sus adversarios recurrieran a romper el cuórum después de perder la votación.

Finalmente, Britton levantó la sesión a las 10:47 a. m.

El cierre dejó sin votar las mociones de revisión presentadas contra la decisión de devolver la nómina a la Comisión de Nombramientos, por lo que el enfrentamiento legislativo alrededor de la elección de magistrados todavía no termina.

La disputa se arrastra desde hace meses. La Sala Constitucional resolvió en julio que devoluciones anteriores de la nómina contravinieron el procedimiento constitucional y dejó sin efecto esas actuaciones, mientras el proceso de nombramiento continúa pendiente.