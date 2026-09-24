Walter Centeno explota y pone el dedo en la llaga : " La Selección hoy día no tiene norte"

El técnico de San Carlos y exmundialista con Costa Rica habló sin filtros sobre el momento de la Tricolor. "Paté" cuestionó el rumbo de los últimos procesos, la falta de talento de generaciones anteriores y pidió paciencia y mucho más trabajo colectivo con los jóvenes.

La Selección de Costa Rica vuelve a escena en medio de preguntas que van mucho más allá de un partido contra Curazao.

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Y una de las voces históricas del fútbol nacional decidió hablar.

Wálter “Paté” Centeno, mundialista con la Tricolor en 2002 y 2006 y actual entrenador de San Carlos, lanzó una crítica contundente sobre el presente del combinado nacional y dejó claro que existen aspectos del proceso que no le generan satisfacción.

En 3 puntos El técnico de San Carlos y exmundialista con Costa Rica habló sin filtros sobre el momento de la Tricolor. La Selección de Costa Rica vuelve a escena en medio de preguntas que van mucho más allá de un partido contra Curazao. Y las palabras de “Paté” vuelven a poner una pregunta sobre la mesa: ¿hacia dónde va realmente la Tricolor?

Después de varios procesos técnicos y tras la ausencia de Costa Rica en el Mundial 2026, Centeno considera que el fútbol nacional atraviesa una etapa en la que se debe encontrar una nueva identidad.

“Hoy día no tiene norte”, afirmó el estratega al referirse al rumbo de la Selección.

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Centeno considera que Costa Rica ya no cuenta con la cantidad de futbolistas de enorme talento individual que tuvo en otras generaciones.

El técnico mencionó nombres como Paulo Wanchope, Rolando Fonseca, Álvaro Saborío, Bryan Ruiz, Christian Bolaños y Joel Campbell, entre otros, para explicar la diferencia que observa entre aquella generación y la actual.

Su conclusión es directa: si ya no existe la misma cantidad de figuras capaces de resolver individualmente, la Selección debe construir su fortaleza desde otro lugar.

“Se necesita que Costa Rica juegue a nivel colectivo, de conjunto, porque no tenemos fenómenos”, manifestó.

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Para “Paté”, el proceso de renovación tampoco puede depender únicamente de colocar futbolistas jóvenes en la Selección.

Centeno considera que esos jugadores necesitan ser educados, trabajados y recibir herramientas para competir al máximo nivel.

También señaló que en el campeonato nacional algunos jóvenes reciben minutos como parte de las obligaciones de los clubes, pero eso no necesariamente significa que estén preparados para asumir inmediatamente el peso de una Selección Mayor.

“La Selección no es para todos; es el top”, sostuvo.

Una crítica que llega después de los microciclos

Las declaraciones de Centeno llegan precisamente cuando la FCRF intenta fortalecer sus procesos de formación mediante trabajo continuo y microciclos en las categorías menores.

La Federación ha planteado una estructura que busca dar seguimiento constante a los jóvenes y conectar los procesos de selecciones menores con la Selección Mayor.

Sin embargo, el discurso de Centeno apunta a una preocupación diferente: no basta con convocar jóvenes; hay que desarrollar futbolistas y construir una identidad colectiva alrededor de ellos.

Días antes de desarrollar su análisis, Centeno había evitado referirse a la convocatoria de Fernando Batista.

En aquella oportunidad aseguró que prefería guardar sus palabras y llegó a decir que algún día hablaría de lo que piensa sobre la Tricolor.

Ahora, con Costa Rica iniciando una nueva etapa en la Liga de Naciones de Concacaf, el técnico sancarleño dejó sobre la mesa su diagnóstico: menos nostalgia por las generaciones anteriores, más formación, paciencia y construcción de equipo.

La Selección tiene por delante el desafío de demostrar si este nuevo proceso puede responder a esas dudas.

Y las palabras de “Paté” vuelven a poner una pregunta sobre la mesa: ¿hacia dónde va realmente la Tricolor?