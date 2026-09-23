(Video) Vapulean joven tras enorme incendio que consumió casa de tres pisos en Cartago

Un video muestra el momento en que varios vecinos golpean a un joven en medio de un zafarrancho ocurrido después de que Bomberos controlara un incendio. La posible relación entre el fuego y el consumo de marihuana es una hipótesis preliminar que deberá ser confirmada por las autoridades.

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El incendio que consumió una vivienda esta noche en un barrio de Cartago dejó una escena que se salió de control incluso después de que los bomberos lograran controlar las llamas.

En 3 puntos Un video muestra el momento en que varios vecinos golpean a un joven en medio de un zafarrancho ocurrido después de que Bomberos controlara un incendio. El incendio que consumió una vivienda esta noche en un barrio de Cartago dejó una escena que se salió de control incluso después de que los bomberos lograran controlar las llamas. Por ahora, tanto las circunstancias que provocaron el incendio como lo ocurrido durante la trifulca deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

Un video al que este medio tuvo acceso muestra el momento en que varios vecinos protagonizan una golpiza contra un joven, a quien aparentemente señalaban por estar consumiendo marihuana en una propiedad ubicada en la parte trasera de la vivienda afectada por el fuego.

Las imágenes fueron grabadas cuando la emergencia ya se encontraba controlada y los bomberos continuaban en el sitio atendiendo las labores posteriores al incendio. De pronto, se desató una trifulca entre varias personas.

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En el video se observa cómo algunos vecinos rodean al joven y comienzan a golpearlo con fuerza. La agresión continúa hasta que la persona termina tendida en el suelo, mientras quienes participan en el zafarrancho siguen arremetiendo contra él.

La situación obligó a intervenir a oficiales de la Fuerza Pública, quienes se encontraban en el lugar brindando apoyo durante la emergencia. Los policías debieron intervenir para detener la agresión y resguardar la integridad del hombre que estaba siendo golpeado.

Después del incendio comenzó a trascender una hipótesis sobre el posible origen del fuego. De acuerdo con información preliminar, algunas personas se encontraban aparentemente consumiendo marihuana en una propiedad colindante, ubicada detrás de la vivienda que terminó envuelta en llamas.

Esa situación es ahora una de las versiones que deberán ser investigadas para determinar si existe alguna relación entre lo que ocurría en esa propiedad y el inicio del incendio.

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No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que no se puede establecer que el consumo de marihuana haya provocado el fuego.

Por ahora, tanto las circunstancias que provocaron el incendio como lo ocurrido durante la trifulca deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.