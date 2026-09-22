Video expone cableado improvisado junto a piscina en balneario donde murió niña electrocutada

Las imágenes aportadas por la madre del adolescente que recibió una descarga tres días antes de la tragedia muestran un cable que llega hasta una piscina, es sujetado a una pequeña palmera, continúa junto a una cerca y pasa por láminas de zinc hasta alcanzar un poste. En el recorrido no se observan rótulos que adviertan de un peligro eléctrico.

Publicidad

Un video grabado días antes de la tragedia que cobró la vida de una niña de 12 años abre nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad eléctrica que existían en el balneario de Aserrí donde ocurrió el fatal accidente.

Las imágenes fueron aportadas a AM Prensa por Andrea Guzmán, madre del adolescente de 15 años que, según denunció, recibió una descarga eléctrica el jueves anterior mientras se encontraba con su familia en ese mismo centro turístico.

En 3 puntos Las imágenes aportadas por la madre del adolescente que recibió una descarga tres días antes de la tragedia muestran un cable que llega hasta una piscina, es sujetado a una pequeña palmera. Un video grabado días antes de la tragedia que cobró la vida de una niña de 12 años abre nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad eléctrica que existían en el balneario de Aserrí donde ocurrió el fatal accidente. Cartago Informa mantiene abierto el espacio para que los propietarios o administradores del centro turístico expliquen las condiciones del cableado mostrado en el video.

Tres días después, el domingo, una estudiante del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago falleció luego de entrar aparentemente en contacto con un cable eléctrico dentro de la propiedad.

Ahora, el video permite observar con mayor detalle cómo estaba dispuesto parte del cableado en uno de los sectores utilizados por los visitantes.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

En las imágenes se observa un cable que se extiende hasta las inmediaciones de una de las piscinas.

En determinado punto aparece sujetado alrededor de una pequeña palmera y posteriormente continúa por el borde de una cerca.

El tendido sigue su recorrido junto a varias láminas de zinc hasta llegar, metros más adelante, a un poste de alumbrado.

Uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente la forma en que aparentemente se realiza la conexión eléctrica en ese sector.

Publicidad

Según se aprecia en el material aportado, existe una unión de cables realizada de manera aparentemente artesanal, sin que a simple vista se observe una caja eléctrica, canalización u otro sistema convencional de protección alrededor de la conexión.

Será una inspección técnica de las autoridades competentes la que deberá determinar si esa instalación cumplía o no con las normas de seguridad eléctrica.

Otro elemento visible en el video es la señalización existente alrededor del cable.

En distintos puntos aparecen pequeños trozos de cinta amarilla amarrados directamente al conductor mediante nudos. Sin embargo, en las imágenes no se observa sobre esas cintas ninguna leyenda como “peligro”, “alto voltaje” o alguna otra advertencia que permita informar de forma clara a los visitantes sobre un eventual riesgo eléctrico.

También aparece un cono colocado en una esquina de la piscina.

No obstante, el cono tampoco identifica específicamente la existencia de un cable energizado ni establece un perímetro que impida acercarse hasta el tendido.

Esto adquiere especial relevancia por el testimonio de Guzmán, quien asegura que su hijo pudo aproximarse hasta el cable y tocarlo sin encontrar una barrera física que se lo impidiera.

“Yo me di cuenta del cable cuando él lo tocó”

La madre contó anteriormente a Cartago Informa que desconocía la existencia del cable hasta que observó a su hijo recibiendo la descarga.

El adolescente estaba mojado después de utilizar las piscinas y se acercó a un sector próximo al río cuando ocurrió el incidente.

Según su relato, el joven agarró el cable con la mano derecha y durante varios segundos no consiguió desprenderse.

“Él empezó a gritar. Trataba de soltarse y él mismo me dice: ‘Mamá, no podía, yo no podía soltarme’”, relató Guzmán.

Finalmente logró liberarse y cayó dentro de la piscina.

Posteriormente comenzó a presentar palidez, debilidad en un brazo, molestias en el pecho y dolor abdominal, por lo que fue llevado a un centro médico, donde recibió atención y se le practicó un electrocardiograma.

La existencia de este video, sumada al episodio sufrido por el adolescente apenas tres días antes de la muerte de la menor, plantea preguntas que ahora deberán ser aclaradas dentro de las investigaciones.

Entre ellas, si las instalaciones eléctricas del establecimiento reunían las condiciones necesarias para un lugar frecuentado por personas mojadas y rodeado de piscinas; si el cable involucrado en el incidente del jueves permaneció energizado posteriormente; y qué medidas se adoptaron después de que el adolescente recibió la descarga.

También deberá determinarse si existe alguna relación entre el cable mostrado en estas imágenes y el punto donde la niña sufrió la descarga mortal el domingo.

Con la información disponible hasta ahora, no es posible atribuir jurídicamente una negligencia ni establecer responsabilidades individuales. Eso corresponderá determinarlo a las autoridades mediante peritajes e investigaciones técnicas.

Sin embargo, las imágenes y el testimonio de la madre evidencian condiciones que justifican cuestionamientos sobre las medidas de prevención y seguridad existentes en el establecimiento antes de la tragedia.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene bajo investigación la muerte de la estudiante de 12 años.

Cartago Informa mantiene abierto el espacio para que los propietarios o administradores del centro turístico expliquen las condiciones del cableado mostrado en el video, las medidas de seguridad que existían en el sitio y las acciones que se tomaron tras la descarga sufrida por el adolescente el jueves.