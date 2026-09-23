(Video) Enorme incendio en Cartago consume casa de tres pisos: 10 personas fueron rescatadas por los bomberos

Bomberos desplazaron tres máquinas extintoras, una tanquera y una cisterna para combatir las llamas y evitar que alcanzaran otras viviendas.

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Un enorme incendio consume la noche de este martes una vivienda de aproximadamente 300 metros cuadrados en Santa Gertrudis de El Guarco, en Cartago, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

En 3 puntos Bomberos desplazaron tres máquinas extintoras, una tanquera y una cisterna para combatir las llamas y evitar que alcanzaran otras viviendas. Un enorme incendio consume la noche de este martes una vivienda de aproximadamente 300 metros cuadrados en Santa Gertrudis de El Guarco, en Cartago, confirmó el Cuerpo de Bomberos. La información se mantiene en desarrollo…

De acuerdo con el reporte preliminar de los apagafuegos, las llamas ya afectan aproximadamente el 80% de la estructura, que cuenta con tres pisos.

Videos desde el sitio muestran la fuerza con la que avanza el fuego mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

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Uno de los principales objetivos de los bomberos es evitar que el incendio se extienda hacia las viviendas cercanas, además de contener la emergencia para impedir que el fuego consuma una mayor parte de la casa afectada.

La magnitud del incendio obligó al desplazamiento de varios vehículos de emergencia hasta Santa Gertrudis.

En el lugar trabajan tres máquinas extintoras, una unidad tanquera y una unidad cisterna.

La cisterna cumple una función de abastecimiento para las unidades que permanecen combatiendo el fuego en la escena y permite mantener las labores de control mientras los bomberos atacan las llamas.

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Uno de los datos confirmados durante la emergencia es que 10 personas fueron rescatadas del inmueble.

De momento no se han informado detalles adicionales sobre el estado de esas personas ni sobre posibles personas afectadas por el incendio.

Tampoco se ha establecido, con la información disponible hasta ahora, cuál habría sido la causa que originó las llamas.

El incendio permanece activo mientras los bomberos trabajan para controlar completamente la emergencia y evitar que el fuego avance hacia otras estructuras.

La información se mantiene en desarrollo…