(Video) Creadores de contenido ticos casi son arrestados en Ecuador al ser confundidos con criminales

Los reconocidos creadores de contenido costarricenses vivieron minutos de terror en Sudamérica tras ser interceptados por la policía y la comunidad local en un confuso malentendido.

El viaje de un grupo de creadores de contenido costarricenses por Sudamérica estuvo a punto de terminar tras las rejas. Los influencers ticos Luis F. Solís, conocido popularmente en redes sociales como "Benzemático", y su colega "El Tirri", paralizaron a sus seguidores al revelar que casi son arrestados por la policía de Ecuador debido a una insólita confusión que escaló rápidamente a un momento de alta tensión.

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En 3 puntos Los reconocidos creadores de contenido costarricenses vivieron minutos de terror en Sudamérica tras ser interceptados por la policía y la comunidad local en un confuso malentendido. El viaje de un grupo de creadores de contenido costarricenses por Sudamérica estuvo a punto de terminar tras las rejas. "Pensé que íbamos a terminar en una cárcel extranjera, mae", confesó el tico, reflejando el miedo real que sintieron al verse vulnerables en otro país.

Una caminata nocturna que terminó en pesadilla

Los hechos ocurrieron cuando los ticos decidieron salir de noche de su hotel con un objetivo sencillo: caminar hacia un supermercado cercano para comprar bebidas. Sin embargo, lo que parecía una salida rutinaria se transformó en un escenario de película de acción cuando regresaban a su hospedaje.

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Según relató el propio "Benzemático" en sus plataformas oficiales de TikTok y Facebook, el ambiente se tornó denso cuando notaron que varias patrullas y motocicletas de la policía ecuatoriana comenzaron a rodearlos de forma amenazante. En cuestión de segundos, los oficiales los interceptaron de manera abrupta, obligándolos a colocarse contra la pared para una requisa inmediata bajo la atenta y sospechosa mirada de los lugareños.

¿Por qué los confundieron con delincuentes?

La razón detrás del despliegue policial tomó por sorpresa a los costarricenses. Minutos antes de su caminata, un grupo de asaltantes había perpetrado un robo en la zona. Para mala fortuna de los influencers, la vestimenta que portaban y el hecho de andar en grupo coincidían perfectamente con las descripciones que las víctimas habían brindado a las autoridades.

"Pensé que íbamos a terminar en una cárcel extranjera, mae", confesó el tico, reflejando el miedo real que sintieron al verse vulnerables en otro país. La tensión solo disminuyó cuando los creadores de contenido mantuvieron la calma, colaboraron con el procedimiento y mostraron sus pasaportes costarricenses. Al comprobar que sus pertenencias eran equipos de grabación y que su estatus migratorio como turistas estaba en regla, los oficiales entendieron el error, les ofrecieron disculpas y los dejaron marchar. La anécdota, que por fortuna no pasó a más que un susto, ya suma miles de reproducciones en las redes sociales de los ticos.