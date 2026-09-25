(Video) Con un “candado chino” matan a hombre a plena luz del día en el centro de San José

Uno de los sospechosos lo sujetó por el cuello mientras otro le quitaba sus pertenencias.

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Un hombre murió la tarde de este jueves en pleno centro de San José luego de ser sometido por dos sujetos durante un aparente asalto.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:50 p. m. sobre avenida 6, entre calles 8 y 10, cerca de la parada de buses de Lagunilla de Alajuelita.

En 3 puntos Uno de los sospechosos lo sujetó por el cuello mientras otro le quitaba sus pertenencias. Un hombre murió la tarde de este jueves en pleno centro de San José luego de ser sometido por dos sujetos durante un aparente asalto. El caso quedó bajo investigación del OIJ.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima caminaba por la acera cuando fue sorprendida por uno de los sospechosos.

El sujeto, quien vestía gorra roja y camiseta blanca, la habría sujetado por detrás y aplicado un denominado “candado chino”, una maniobra que consiste en ejercer presión alrededor del cuello.

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Mientras el hombre permanecía sometido, un segundo individuo, que llevaba gorra y camiseta negras, presuntamente aprovechó para quitarle sus pertenencias.

El ataque habría durado apenas unos segundos. Después, los dos sospechosos escaparon en dirección este.

La víctima quedó en el lugar y poco después los cuerpos de emergencia confirmaron que había fallecido.

Una unidad de la Cruz Roja Costarricense acudió al sitio tras recibir la alerta. Los paramédicos valoraron al hombre, pero ya no presentaba signos vitales.

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La identidad de la víctima no había sido determinada al momento del reporte.

Oficiales de la Fuerza Pública se encargaron de custodiar la escena mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Ahora los investigadores deberán trabajar en la identificación de la víctima y en la ubicación de los dos hombres que, según la información preliminar, participaron en el ataque.

También deberán determinar si la muerte se produjo directamente como consecuencia de la presión ejercida sobre el cuello y establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El caso quedó bajo investigación del OIJ.