Victoria’s Secret revela las estrellas que pondrán música a su esperado Fashion Show 2026

Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE serán las encargadas de poner música a una de las pasarelas más esperadas del año, que esta vez cambiará Nueva York por Los Ángeles.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 comienza a tomar forma y este martes 29 de septiembre la reconocida marca reveló uno de los detalles más esperados: las artistas que actuarán durante el espectáculo.

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Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE conforman el cartel musical de esta edición, manteniendo por tercer año consecutivo una alineación integrada exclusivamente por mujeres.

El desfile se realizará el próximo domingo 18 de octubre en Los Ángeles, marcando además un cambio importante para el espectáculo después de que las dos ediciones anteriores se celebraran en Nueva York.

En 3 puntos Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE serán las encargadas de poner música a una de las pasarelas más esperadas del año, que esta vez cambiará Nueva York por Los Ángeles. El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 comienza a tomar forma y este martes 29 de septiembre la reconocida marca reveló uno de los detalles más esperados: las artistas que actuarán durante el espectáculo. Con cuatro actuaciones musicales, el regreso de algunas de sus modelos más reconocidas y una nueva sede.

La selección musical reúne propuestas muy diferentes.

Megan Thee Stallion llevará el hip-hop al escenario; Tate McRae aportará uno de los nombres más reconocidos del pop actual; Megan Moroney representará al country, mientras que KATSEYE sumará el fenómeno del pop global a la pasarela.

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Para Megan Thee Stallion, además, participar en el evento tiene un significado especial. Tras conocerse el anuncio, la rapera celebró en sus redes sociales que finalmente cumplirá uno de sus sueños: formar parte del Victoria’s Secret Fashion Show.

La apuesta continúa una tendencia que la marca ha mantenido durante sus últimas ediciones: combinar la pasarela con presentaciones de algunas de las artistas más populares del momento.

En 2025, por ejemplo, el espectáculo contó con actuaciones de Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y TWICE.

Pero la música no será el único atractivo.

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Victoria’s Secret ya comenzó a revelar las modelos que caminarán por su icónica pasarela y entre los nombres confirmados aparecen Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Anok Yai, Imaan Hammam, Paloma Elsesser, Alex Consani, Abby Champion y Devyn Garcia, entre otras.

La propia marca confirmó meses atrás el regreso de Gigi Hadid, quien nuevamente se pondrá las alas para participar en el espectáculo.

La edición de este año también incorpora una novedad: Victoria’s Secret realizó una convocatoria abierta en Estados Unidos para encontrar a una nueva modelo que tendrá la oportunidad de caminar en el Fashion Show y obtener un contrato con IMG Models.

Todo el proceso forma parte de la serie “Angels Among Us”, que documenta el camino de las aspirantes hasta la pasarela.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles.

La transmisión comenzará a las 4:30 p. m., hora del Pacífico (5:30 p. m. en Costa Rica) y podrá seguirse mundialmente a través de YouTube y las plataformas sociales oficiales de Victoria’s Secret.

Con cuatro actuaciones musicales, el regreso de algunas de sus modelos más reconocidas y una nueva sede, la marca prepara una edición que busca convertir nuevamente su famosa pasarela en uno de los grandes eventos de moda y entretenimiento del año.