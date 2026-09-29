Una adolescente habría jugado un papel clave en asalto que terminó en asesinato en pleno centro de San José

El OIJ detuvo a dos hombres y una menor de edad como sospechosos del crimen ocurrido en el centro de San José. La investigación señala que la adolescente habría ubicado y marcado a la víctima para facilitar el ataque.

Una menor de edad habría tenido un papel clave en el robo que terminó con la muerte de un hombre en pleno centro de San José, según las investigaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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La adolescente fue detenida junto con dos hombres, de apellidos Sánchez y Sotela, de 40 y 33 años, respectivamente, quienes figuran como sospechosos de participar en el crimen ocurrido la semana anterior.

En 3 puntos El OIJ detuvo a dos hombres y una menor de edad como sospechosos del crimen ocurrido en el centro de San José. Una menor de edad habría tenido un papel clave en el robo que terminó con la muerte de un hombre en pleno centro de San José, según las investigaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión la participación que habría tenido cada una de las personas detenidas en el robo y la muerte de la víctima.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, la menor habría sido la encargada de marcar a la víctima, permitiendo que posteriormente los dos hombres ejecutaran el robo.

El caso ocurrió en las cercanías de avenida 6, entre calles 8 y 10, cuando los sospechosos habrían utilizado un “candado chino” para someter al hombre durante el asalto.

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La víctima murió durante el ataque. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, grabación que se convirtió en uno de los elementos que ayudaron a los investigadores a reconstruir lo ocurrido y avanzar con la identificación de los sospechosos.

Investigación llevó al OIJ hasta Sagrada Familia

Tras analizar la información recopilada, los agentes judiciales dirigieron la investigación hacia Sagrada Familia, donde realizaron varios allanamientos.

Fue durante este operativo que los investigadores detuvieron a Sánchez y Sotela, además de la menor de edad. El OIJ no reveló los apellidos de la adolescente.

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La captura permitió poner bajo investigación a las tres personas que, de acuerdo con las pesquisas, habrían tenido diferentes funciones dentro del hecho.

Mientras la menor habría marcado a la víctima, los dos hombres son señalados como quienes posteriormente habrían participado directamente en el robo que terminó con el fallecimiento del hombre.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó la detención de los dos adultos y explicó que la investigación permitió establecer el supuesto vínculo de los sospechosos con el crimen.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión la participación que habría tenido cada una de las personas detenidas en el robo y la muerte de la víctima.