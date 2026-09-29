Uber Taxi llega a Costa Rica: así podrán pedir un taxi rojo desde la aplicación

Desde este martes, los usuarios de Uber en Costa Rica podrán solicitar taxis tradicionales desde la plataforma, conocer el estimado de la tarifa antes del viaje y utilizar las herramientas de seguridad de la aplicación.

Los taxis rojos ya pueden solicitarse desde la aplicación de Uber en Costa Rica. La empresa anunció este martes 29 de septiembre el lanzamiento de Uber Taxi, una nueva opción que incorpora el servicio tradicional de taxi a su plataforma tecnológica.

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Con esta modalidad, las personas que utilicen la aplicación podrán pedir un taxi rojo y conocer, antes de iniciar el recorrido, un estimado de cuánto deberán pagar por el viaje.

Según Uber, las tarifas estarán alineadas con las reguladas para el servicio de taxi tradicional, mientras que la posibilidad de conocer el monto estimado previamente busca brindar mayor transparencia a los usuarios.

En 3 puntos Desde este martes, los usuarios de Uber en Costa Rica podrán solicitar taxis tradicionales desde la plataforma, conocer el estimado de la tarifa antes del viaje y utilizar las herramientas de seguridad de la aplicación. Los taxis rojos ya pueden solicitarse desde la aplicación de Uber en Costa Rica. “Uber Taxi prueba que la tecnología y el taxi tradicional pueden trabajar juntos.

La empresa informó que más de 300 taxistas ya se han registrado en la aplicación, con lo que tendrán una nueva vía para conectarse con personas que utilizan la plataforma.

Uber señaló que esta integración podría permitir a los taxistas registrados acceder a un nuevo canal para encontrar usuarios y generar más ganancias.

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Además, tanto los pasajeros como los conductores tendrán acceso a las herramientas de tecnología y seguridad disponibles en la aplicación de Uber. La compañía indicó que son más de 40 funcionalidades de seguridad integradas en la plataforma.

Estas herramientas permiten contar con información relacionada con el viaje y mayor transparencia durante el recorrido.

¿Qué dicen los usuarios sobre pedir taxis desde una app?

La llegada de Uber Taxi se apoya también en un estudio de movilidad elaborado por CID Gallup y presentado por la propia empresa.

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De acuerdo con ese estudio, 9 de cada 10 costarricenses estarían dispuestos a utilizar un taxi rojo en su vida cotidiana si pudieran solicitarlo mediante una aplicación.

Para Uber, ese dato refleja el interés por combinar el servicio tradicional de taxi con las herramientas tecnológicas que ya utilizan miles de personas.

“Uber Taxi conecta dos experiencias que los costarricenses ya conocen: el taxi tradicional y la tecnología de Uber. Ahora los usuarios tienen una opción adicional para moverse y los taxistas una nueva forma de conectarse con quienes buscan un viaje”, afirmó Laura Santillán, gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe.

Uber Taxi forma parte del portafolio global de la compañía y, según la empresa, actualmente está disponible en decenas de países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile.

Santillán señaló que la intención del lanzamiento en Costa Rica es integrar la tecnología con el servicio tradicional y ampliar las opciones disponibles para movilizarse.

“Uber Taxi prueba que la tecnología y el taxi tradicional pueden trabajar juntos. Queremos que los costarricenses tengan más opciones para moverse y que los taxistas encuentren en la tecnología una herramienta para conectarse con más usuarios”, concluyó.