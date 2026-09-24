Tribunal ordena suspender el ingreso de visitantes y vehículos a Playa Blanca

La medida cautelar permanecerá vigente hasta que Minae y Sinac realicen un estudio científico que determine cuántas personas y vehículos puede soportar el ecosistema sin comprometer su conservación.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó este miércoles suspender temporalmente el ingreso de vehículos y visitantes a las áreas de acceso directo e indirecto del Humedal Marino Playa Blanca, ubicado al suroeste de Punta Leona, en Garabito de Puntarenas.

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La información fue dada a conocer por La Nación, medio que detalló que la medida se mantendrá mientras el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no cuenten con un estudio científico de capacidad de carga para este ecosistema.

La resolución fue firmada por el juez de trámite Víctor Orozco Solano y responde a una medida cautelar anticipada presentada por el abogado ambientalista Wálter Brenes Soto dentro de un proceso contra el Estado, representado por la Procuraduría General de la República, y el Sinac.

En 3 puntos La medida cautelar permanecerá vigente hasta que Minae y Sinac realicen un estudio científico que determine cuántas personas y vehículos puede soportar el ecosistema sin comprometer su conservación. El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó este miércoles suspender temporalmente el ingreso de vehículos y visitantes a las áreas de acceso directo e indirecto del Humedal Marino Playa Blanca, ubicado al suroeste de Punta Leona. La nueva medida judicial coloca ahora en manos del Minae y del Sinac la tarea de establecer, mediante criterios científicos.

Según explicó La Nación en su reporte, Brenes Soto argumentó que la ausencia de un plan de manejo y de un estudio que establezca la cantidad de personas y vehículos que puede recibir el humedal representa un riesgo para la conservación del área protegida.

El tribunal consideró que la solicitud presenta una situación de “necesidad y extrema urgencia”, ante una eventual afectación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

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Para adoptar la medida, los jueces recurrieron a principios ambientales como el preventivo, precautorio, in dubio pro natura, progresividad y objetivación de la tutela ambiental.

La resolución tiene carácter “provisionalísimo” y corresponde al expediente 26-005309-1027-CA - 7.

La suspensión permanecerá vigente hasta que Minae y Sinac definan, mediante el estudio de capacidad de carga, las condiciones, límites y modalidades de visitación que sean compatibles con la conservación del humedal.

También podría levantarse cuando exista una sentencia firme dentro del proceso ordinario.

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La medida se suma a una resolución anterior de la Sala Constitucional, emitida el 27 de agosto de 2026, en la que se declaró con lugar un recurso de amparo presentado por el mismo abogado.

En aquella resolución, según informó La Nación, se ordenó al Minae y al Sinac emitir el Plan General de Manejo del humedal en un plazo máximo de 12 meses a partir de la notificación de la sentencia.

El plan todavía no está aprobado ni vigente, pese a que el área fue declarada protegida hace 32 años. Esa situación motivó la nueva solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

La decisión también ocurre meses después de que la Municipalidad de Garabito retirara la aguja que controlaba el acceso vehicular por el complejo turístico Punta Leona, luego de una resolución judicial que reconoció como pública la calle que conduce hacia Playa Blanca.

Desde entonces, cualquier persona puede utilizar esa vía para llegar a la playa sin necesidad de ser huésped o socio de Punta Leona y sin pagar por el uso del acceso.

La administración privada tampoco puede establecer límites al tiempo de permanencia de los visitantes en las áreas de dominio público.

Un humedal de características particulares

El Humedal Marino Playa Blanca fue declarado área silvestre protegida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 23127-MIRENEM, del 7 de abril de 1994, y su administración corresponde al Sinac, mediante el Área de Conservación Pacífico Central (Acopac).

De acuerdo con los datos incluidos en el reporte de La Nación, el humedal tiene una extensión aproximada de 5,5 kilómetros cuadrados desde la costa e incluye aguas marinas que alcanzan hasta seis metros de profundidad durante la marea baja.

Se trata, además, del único humedal marino ubicado en el Pacífico Central del país.

Entre sus características destacan los arrecifes coralinos y rocosos, así como su importancia como sitio de anidamiento para la tortuga lora y la presencia del pez loro, cuyos hábitos alimenticios contribuyen a la regeneración de la arena blanca característica de Playa Blanca.

La nueva medida judicial coloca ahora en manos del Minae y del Sinac la tarea de establecer, mediante criterios científicos, cuáles son las condiciones bajo las cuales podría permitirse nuevamente la visitación sin comprometer la conservación del ecosistema.