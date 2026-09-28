Tres adultos mayores quedan atrapados en una casa por inundación en Santa Ana, dos están encamados

Cruz Roja confirmó que inició las labores de extracción y rescate en una vivienda de Piedades, donde además trabajan otros cuerpos de emergencia.

Una familia de tres adultos mayores quedó atrapada dentro de una vivienda debido a una inundación en Piedades de Santa Ana, donde los cuerpos de emergencia realizan labores de rescate la tarde de este lunes.

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La emergencia fue reportada a las 2:46 p. m. en el barrio La Amistad. Inicialmente se informó que varias personas permanecían dentro de una casa afectada por el agua, pero una actualización de la Cruz Roja confirmó que se trata de tres adultos mayores.

En 3 puntos Cruz Roja confirmó que inició las labores de extracción y rescate en una vivienda de Piedades, donde además trabajan otros cuerpos de emergencia. Una familia de tres adultos mayores quedó atrapada dentro de una vivienda debido a una inundación en Piedades de Santa Ana, donde los cuerpos de emergencia realizan labores de rescate la tarde de este lunes. La emergencia continúa bajo atención en el barrio La Amistad, en Piedades de Santa Ana.

Dos de ellos se encuentran encamados, por lo que su extracción requiere de maniobras especiales por parte de los equipos de rescate.

“Unidades en el lugar confirman tres personas adultas mayores, dos de ellas encamadas. Iniciamos labores de extracción y rescate en conjunto con otros cuerpos de emergencia”, informó la Cruz Roja Costarricense.

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Los primeros reportes señalaron que las personas estaban conscientes y alertas. Ahora, los socorristas concentran sus esfuerzos en sacarlas de la vivienda de manera segura debido a las condiciones provocadas por la inundación.

Para atender la emergencia fueron desplazadas dos ambulancias, una básica y una avanzada, además de un vehículo de rescate.

El operativo continúa en desarrollo y cuenta con la participación coordinada de otros cuerpos de emergencia que trabajan junto con la Cruz Roja en la extracción de los adultos mayores.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas heridas. La prioridad se mantiene en completar el rescate y poner a salvo a los tres ocupantes de la vivienda.

La emergencia continúa bajo atención en el barrio La Amistad, en Piedades de Santa Ana.