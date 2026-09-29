¡Tremendo giro! Maribel Guardia denuncia a su exnuera por la muerte de su hijo Julián Figueroa

Alonso , abogado de Guardia, confirmó que la acción legal ya fue presentada ante la Fiscalía de Ciudad de México y que busca determinar si hubo alguna responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa.

El caso alrededor de la muerte de Julián Figueroa vuelve a generar controversia luego de que Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, confirmara que ya fue presentada una denuncia formal contra Imelda Garza Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Según explicó el representante legal durante una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la denuncia contempla presuntos delitos contra la salud y una posible responsabilidad por homicidio.

En 3 puntos Alonso , abogado de Guardia, confirmó que la acción legal ya fue presentada ante la Fiscalía de Ciudad de México y que busca determinar si hubo alguna responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa. El caso alrededor de la muerte de Julián Figueroa vuelve a generar controversia luego de que Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia. Hasta el momento, Imelda Garza Tuñón no se ha referido públicamente a esta nueva denuncia.

La acción legal estaría relacionada con declaraciones que Garza Tuñón habría realizado durante un podcast, en las que mencionó que Julián Figueroa llegó a consumir medicamentos que habían sido prescritos para ella.

Beceiro explicó que una de las líneas de investigación busca establecer si la obtención de medicamentos controlados pudo haberse realizado de manera ilícita.

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“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o, medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos”, afirmó el abogado.

Buscan determinar si hubo responsabilidad en la muerte

La denuncia también plantea interrogantes sobre lo ocurrido antes del fallecimiento de Julián Figueroa, quien murió en 2023 a raíz de un infarto agudo.

De acuerdo con Beceiro, las autoridades deberán determinar si el tipo de medicamentos que presuntamente conseguía Garza Tuñón y que habría suministrado a Julián tuvieron alguna relación con el cuadro que presentó antes de morir.

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El abogado también cuestionó la actuación que, según su versión, habría tenido Garza Tuñón en los momentos previos al fallecimiento.

“El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”, señaló.

Estos planteamientos forman parte de la denuncia y deberán ser investigados por las autoridades para determinar si existe alguna responsabilidad penal.

Hasta el momento, Imelda Garza Tuñón no se ha referido públicamente a esta nueva denuncia.