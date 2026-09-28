Tras polémica con Saprissa, Laura Ortega y Fernán Faerron reaparecen juntos en Mira quién baila

Después de una semana marcada por la controversia alrededor de Saprissa, Fernán Faerron y Laura Ortega reaparecieron públicamente juntos y lo hicieron en un escenario muy diferente al fútbol: la pista de “Mira quién baila”.

La pareja estuvo entre el público durante la segunda gala del programa de Teletica, celebrada este domingo 27 de septiembre, donde llegaron para apoyar a Karla Quesada, una de las mejores amigas de Laura.

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Su presencia no pasó inadvertida y ambos terminaron incluso frente a las cámaras de “Mira quién habla”, el espacio que se transmite después de la competencia y recoge entrevistas y momentos detrás de escena.

Durante la conversación, Laura y Fernán fueron consultados sobre la presentación de Karla Quesada y Javier Acuña.

En 3 puntos Después de una semana marcada por la controversia alrededor de Saprissa, Fernán Faerron y Laura Ortega reaparecieron públicamente juntos y lo hicieron en un escenario muy diferente al fútbol: la pista de “Mira quién baila”. La pareja estuvo entre el público durante la segunda gala del programa de Teletica, celebrada este domingo 27 de septiembre, donde llegaron para apoyar a Karla Quesada, una de las mejores amigas de Laura. Y aunque Fernán parece tener bastante claro que no quiere cambiar los tacos por los zapatos de bailarín, Laura Ortega no cerró del todo esa puerta.

Ortega se mostró encantada con lo que vio en la pista y calificó la actuación como “increíble”, destacando especialmente el reto que representa enfrentarse a la danza contemporánea.

Fernán, por su parte, reconoció que el baile no es precisamente su especialidad, pero aun así se animó a dar su propia valoración.

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“Yo de esto no sé mucho, pero la parte escénica se vio muy bien”, comentó el futbolista, según recogió La Nación tras la gala.

Pero la pregunta más divertida todavía estaba por llegar.

¿Laura y Fernán en la pista de “Mira quién baila”?

La pareja fue sorprendida cuando les preguntaron si aceptarían algún día un reto de baile.

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Sin embargo, segundos después Laura dejó una pequeña puerta abierta al agregar: “Hoy no, pero habrá otras oportunidades”.

La respuesta provocó la reacción de Fernán y también de Javier Acuña, quien aseguró que le encantaría ver a Laura bailando.

Y la posibilidad no resulta tan descabellada.

De acuerdo con La Teja, Ortega incluso terminó bailando brevemente con Acuña durante el espacio posterior a la gala y no descartó completamente aparecer en la pista en algún momento.

Laura ya había revelado anteriormente que la producción de “Mira quién baila” se había acercado a ella en otras ocasiones para participar en el programa, aunque finalmente no pudo aceptar.

Reaparecen después de una semana de polémica

La aparición de Laura y Fernán llamó especialmente la atención por producirse pocos días después de la controversia protagonizada por la pareja y el presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia.

La semana pasada, Ortega salió públicamente en defensa de su esposo después de que Artavia explicara las razones por las cuales el club decidió no contratar al defensor.

Laura cuestionó duramente las declaraciones del dirigente y llegó a calificarlas como un “golpe bajo” y una actuación “cobarde”.

Posteriormente, Artavia respondió a las críticas y explicó que, además de las consideraciones deportivas, el eventual fichaje de Faerron también estaba fuera del presupuesto que maneja actualmente el equipo.

Tras varios días en los que el nombre del futbolista estuvo en el centro de la conversación deportiva nacional, Fernán reapareció este domingo mucho más relajado y alejado de cualquier discusión futbolística.

Esta vez no hubo fichajes, dirigentes ni polémicas.

Y aunque Fernán parece tener bastante claro que no quiere cambiar los tacos por los zapatos de bailarín, Laura Ortega no cerró del todo esa puerta.