Tras 14 años siendo una de los rostros de Teletica, hoy anunció su despido

El periodista confirmó este viernes su salida de la televisora y agradeció el aprendizaje y el respaldo recibido durante más de una década en el canal.

El periodista Daniel Céspedes confirmó este viernes su salida de Teletica, luego de permanecer durante 14 años vinculado a la televisora de La Sabana.

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En 3 puntos El periodista confirmó este viernes su salida de la televisora y agradeció el aprendizaje y el respaldo recibido durante más de una década en el canal. El periodista Daniel Céspedes confirmó este viernes su salida de Teletica, luego de permanecer durante 14 años vinculado a la televisora de La Sabana. Durante los 14 años en el canal, Céspedes fue parte de Telenoticias, Buen Día y finalmente 7 Estrellas.

Fue el propio comunicador quien dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, donde informó que la empresa le comunicó su despido y aprovechó para agradecer el camino recorrido durante más de una década.

“Hola. Hoy Teletica me informó sobre mi despido. Me voy muy agradecido por 14 años de aprendizaje. Gracias a las personas que me apoyaron durante este tiempo”, escribió Céspedes.

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El periodista desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional dentro de Teletica, donde permaneció durante 14 años y formó parte del equipo periodístico de la televisora.

Por el momento, Céspedes no ha dado a conocer las razones que le fueron comunicadas para finalizar su relación laboral con Teletica, más allá de confirmar que se trató de un despido.

Tampoco ha revelado cuáles serán sus próximos pasos profesionales ni si ya tiene algún nuevo proyecto en puerta.

El comunicador cerró su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes lo acompañaron y respaldaron durante sus años dentro de la empresa.

Durante los 14 años en el canal, Céspedes fue parte de Telenoticias, Buen Día y finalmente 7 Estrellas.