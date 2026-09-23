Trágica muerte alcanza a hombre de 60 años: OIJ investiga el caso

La emergencia ocurrió cerca de la Escuela Daniel Oduber, en Villa Esperanza de Pavas. Socorristas llegaron al sitio, pero el hombre ya había fallecido.

Un hombre de aproximadamente 60 años murió la tarde de este miércoles luego de caer de un árbol en Villa Esperanza de Pavas, San José.

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La emergencia fue reportada a las 2:47 p. m., aproximadamente 25 metros al norte de la Escuela Daniel Oduber. Ante la alerta, dos unidades de emergencia, procedentes de las estaciones de Desamparados y Metropolitana Norte, se desplazaron hasta el sitio.

En 3 puntos La emergencia ocurrió cerca de la Escuela Daniel Oduber, en Villa Esperanza de Pavas. Un hombre de aproximadamente 60 años murió la tarde de este miércoles luego de caer de un árbol en Villa Esperanza de Pavas, San José. La identidad del fallecido no ha sido informada.

En un primer momento, la información recibida por los cuerpos de emergencia indicaba que se trataría de un motociclista que habría caído a un guindo.

Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas encontraron una situación diferente.

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De acuerdo con la valoración realizada en el sitio, el hombre se encontraba arriba de un árbol y, por razones que todavía se investigan, cayó al suelo.

Los equipos de emergencia lo valoraron, pero determinaron que había fallecido producto del accidente.

Por ahora no se conocen las circunstancias que llevaron al hombre a encontrarse en el árbol ni qué provocó exactamente su caída.

Tras la atención de la emergencia, la escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Los funcionarios judiciales tendrán a su cargo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída.

La identidad del fallecido no ha sido informada.