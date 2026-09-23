Tienen orden de deportación, pero siguen detenidos: 77 costarricenses permanecen bajo custodia

Se ha registrado un incremento en las detenciones de costarricenses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Un total de 77 costarricenses permanecen actualmente bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos reportados por la Cancillería este martes.

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La cifra corresponde a personas que enfrentan diferentes situaciones dentro del proceso migratorio. Mientras algunos esperan una resolución sobre su permanencia en Estados Unidos, otros ya cuentan con una orden de deportación hacia Costa Rica, pero continúan en centros de detención debido a que todavía no se concreta su traslado.

Desde enero y hasta la fecha, 250 costarricenses han sido detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Parte de esas personas ya recuperó su libertad, mientras que las restantes continúan bajo custodia.

En 3 puntos Se ha registrado un incremento en las detenciones de costarricenses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Un total de 77 costarricenses permanecen actualmente bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos reportados por la Cancillería este martes. Google News: 77 costarricenses permanecen bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos de Cancillería. Desde enero, 250 han sido detenidos y algunos esperan vuelos para ser deportados a Costa Rica.

Uno de los casos es el de Gerardo Vargas, quien lleva cerca de tres meses detenido en Estados Unidos.

Su familia llegó a perder contacto con él durante varios días. Este martes, sin embargo, logró conversar con Vargas, quien le informó que había sido trasladado de un centro de detención en Luisiana a otro ubicado en Texas.

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Tiene orden para regresar, pero sigue detenido

Vargas ya cuenta con una resolución que establece su regreso a Costa Rica. Sin embargo, todavía permanece detenido debido a que no se ha concretado su deportación.

De acuerdo con la información expuesta, una de las dificultades está relacionada con la disponibilidad de vuelos utilizados para trasladar a personas deportadas.

Estos vuelos salen aproximadamente cada 22 días y actualmente enfrentan una alta demanda, por lo que algunas personas permanecen detenidas aun cuando ya existe una resolución para su retorno.

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La familia de Vargas pide que se agilice su traslado a Costa Rica y también manifestó preocupación por problemas de salud que, según señalaron, ha presentado durante su permanencia en los centros de detención.

Familia de costarricense fallecido espera repatriación

La situación también ha generado preocupación en el caso de Carlos Marchena, de 36 años, quien falleció la semana anterior mientras permanecía bajo custodia en una cárcel provisional de Luisiana.

Marchena pasó por cuatro centros de detención diferentes. Según su familia, padecía diabetes y no habría recibido los medicamentos que necesitaba.

Sus familiares atribuyen su muerte a un paro cardíaco y han cuestionado la atención médica y administrativa que recibió durante su permanencia bajo custodia migratoria.

Cuatro días después de su fallecimiento, la familia todavía esperaba información sobre el traslado de sus restos a Costa Rica.

Francine Marchena, hermana del fallecido, pidió que se ejerza presión diplomática para agilizar la repatriación del cuerpo.

Los datos presentados también muestran un incremento en las detenciones de costarricenses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Durante 2024, el promedio mensual era de aproximadamente 10 costarricenses detenidos. Para 2025, ese ritmo aumentó hasta unas 40 personas por mes, según las cifras expuestas en el reportaje.

No todas las detenciones terminan necesariamente en deportación, ya que el desenlace depende de cada proceso migratorio y de factores como la disponibilidad de vuelos para trasladar a las personas hacia Costa Rica.

Por ahora, los 77 costarricenses que permanecen bajo custodia representan a quienes continúan dentro de ese proceso, ya sea a la espera de una resolución migratoria o de que se concrete una deportación que ya fue ordenada.

Google News: 77 costarricenses permanecen bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos de Cancillería. Desde enero, 250 han sido detenidos y algunos esperan vuelos para ser deportados a Costa Rica.