Temor por un gran terremoto: expertos piden más estudios antes de construir Hospital de Cartago

Los especialistas consideran necesario profundizar las investigaciones sobre el terreno en El Guarco debido a las condiciones sísmicas de la zona y la cercanía de sistemas de fallas.

El proyecto del nuevo Hospital de Cartago enfrenta una nueva recomendación técnica relacionada con las condiciones sísmicas del terreno donde se levantará la millonaria obra.

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El Colegio de Geólogos de Costa Rica recomendó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) realizar investigaciones complementarias que permitan profundizar el conocimiento del sitio antes de avanzar con las diferentes etapas de construcción del centro médico en El Guarco.

La recomendación surge ante las características tectónicas de una región históricamente afectada por terremotos y donde se encuentran importantes sistemas de fallas.

En 3 puntos Los especialistas consideran necesario profundizar las investigaciones sobre el terreno en El Guarco debido a las condiciones sísmicas de la zona y la cercanía de sistemas de fallas. El proyecto del nuevo Hospital de Cartago enfrenta una nueva recomendación técnica relacionada con las condiciones sísmicas del terreno donde se levantará la millonaria obra. Con el refrendo otorgado, corresponde a la CCSS ejecutar el proyecto y asumir la responsabilidad sobre su desarrollo.

A mediados de este año, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) señaló que el sitio escogido se encuentra dentro del denominado Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, una región caracterizada por una importante actividad sísmica.

Entre las estructuras cercanas se encuentra el sistema de falla Aguacaliente, asociado históricamente con el terremoto que destruyó buena parte de Cartago en 1910.

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Sin embargo, la recomendación del Colegio de Geólogos no significa que el terreno haya sido declarado inadecuado para construir el hospital.

Los especialistas consideran que, tratándose de una infraestructura esencial que deberá mantenerse operativa incluso después de un terremoto de grandes proporciones, es necesario reducir al máximo las incertidumbres mediante estudios especializados.

“En un país tectónicamente activo como Costa Rica, la seguridad de una infraestructura esencial no depende de la ausencia absoluta de amenazas naturales, sino de la calidad del conocimiento disponible”, explicó el Colegio.

La institución considera fundamental una adecuada identificación de las incertidumbres existentes, acompañada de soluciones de ingeniería y del cumplimiento estricto de las medidas de prevención, supervisión, control y gestión del riesgo.

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El criterio fue elaborado tras un análisis de especialistas y recibió el aval de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos.

Según explicó la organización profesional, las investigaciones complementarias buscan aumentar el grado de conocimiento sobre las condiciones del lugar y brindar mayores garantías alrededor de una infraestructura considerada crítica para Cartago.

“Las investigaciones complementarias recomendadas deben entenderse como medidas destinadas a fortalecer el conocimiento del emplazamiento, reducir el riesgo residual y aumentar el nivel de seguridad y confianza técnica de una obra esencial para la población cartaginesa”, indicó el Colegio.

El pronunciamiento se produce cuando el proyecto finalmente logró superar buena parte de los obstáculos administrativos y legales que durante años retrasaron su construcción.

En setiembre de 2025, la Contraloría General de la República refrendó el contrato entre la CCSS y la empresa Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A. para desarrollar el nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez.

La obra representa una inversión superior a los $394 millones y contempla el diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro médico.

Con el refrendo otorgado, corresponde a la CCSS ejecutar el proyecto y asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, incluyendo el cumplimiento de los criterios técnicos y las medidas necesarias para garantizar la seguridad de una infraestructura que deberá atender durante décadas a miles de habitantes de Cartago y otras zonas del país.