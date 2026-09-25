Teletica se refiere por primera vez sobre oleada de despidos en el canal y cierre de 7 Estrellas

La televisora anunció cambios en su estructura y programación; entre los periodistas que dejan la empresa están Daniel Céspedes y Miguel Calderón.

Teletica confirmó este viernes una serie de cambios en su operación que incluyen el cierre de 7 Estrellas, uno de sus programas de entretenimiento, así como la salida de varios colaboradores que durante años formaron parte de la televisora.

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La decisión fue comunicada por Televisora de Costa Rica mediante un comunicado en el que informó que concluyó la relación laboral con varios trabajadores y que el programa dejará de transmitirse.

En 3 puntos La televisora anunció cambios en su estructura y programación; entre los periodistas que dejan la empresa están Daniel Céspedes y Miguel Calderón. Teletica confirmó este viernes una serie de cambios en su operación que incluyen el cierre de 7 Estrellas, uno de sus programas de entretenimiento, así como la salida de varios colaboradores que durante años formaron parte de la televisora. El cierre de 7 Estrellas marca así el final de uno de los espacios de entretenimiento de la programación de Teletica, mientras la empresa avanza con los cambios anunciados en su estructura y oferta televisiva.

Uno de los rostros que confirmó públicamente su salida fue el periodista Daniel Céspedes, quien dio a conocer este viernes que fue despedido después de 14 años de trabajar en Teletica.

Céspedes formaba parte precisamente del equipo de 7 Estrellas, espacio en el que también participaron Wálter Campos, Gabriela Jiménez y la exreina de belleza María Teresa Rodríguez.

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Otro de los periodistas que deja la empresa es Miguel Calderón, integrante de Teletica Deportes durante los últimos 11 años. El comunicador fue informado este viernes de que su relación laboral con la televisora llegaba a su fin.

Teletica también confirmó las salidas de Adrián Marín y Lázaro Malvarez.

La empresa no reveló los nombres de todos los colaboradores que dejan la televisora ni especificó si las diferentes salidas responden a una única reestructuración.

En cuanto a 7 Estrellas, Teletica agradeció tanto a quienes trabajaron en el programa como a la audiencia que lo acompañó durante los años que estuvo al aire.

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> “Agradecemos a los colaboradores que concluyen su etapa en Teletica por su trabajo, dedicación y aporte, así como al público que acompañó al programa a lo largo de su trayectoria”, indicó la empresa.

La televisora aseguró que las modificaciones forman parte de un proceso para ajustarse a las transformaciones que atraviesa la industria y renovar los contenidos que ofrece a sus audiencias.

“Televisora de Costa Rica mantiene su compromiso de responder a los cambios de la industria, fortalecer su operación y renovar su oferta de contenidos de cara al futuro, para seguir informando y entreteniendo a las audiencias con la calidad que nos distingue”, señaló la compañía.

El cierre de 7 Estrellas marca así el final de uno de los espacios de entretenimiento de la programación de Teletica, mientras la empresa avanza con los cambios anunciados en su estructura y oferta televisiva.