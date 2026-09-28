Taylor Swift hace historia: supera a Beyoncé y se convierte en la artista con más MTV VMAs

Taylor Swift volvió a hacer historia. La cantante estadounidense salió de los MTV Video Music Awards 2026 convertida en la artista con más premios acumulados en la historia de la ceremonia, dejando atrás el récord que compartía con Beyoncé.

La gala se celebró la noche de este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde Swift consiguió tres nuevos galardones y elevó su cuenta a 33 MTV VMAs.

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Hasta antes de esta edición, Taylor y Beyoncé se encontraban empatadas con 30 estatuillas cada una.

“The Fate of Ophelia” se lleva el premio mayor

En 3 puntos Taylor Swift volvió a hacer historia. La cantante estadounidense salió de los MTV Video Music Awards 2026 convertida en la artista con más premios acumulados en la historia de la ceremonia, dejando atrás el récord que compartía con Beyoncé. La gala se celebró la noche de este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde Swift consiguió tres nuevos galardones y elevó su cuenta a 33 MTV VMAs. Pero cuando se mira la historia completa de los MTV VMAs, desde este domingo hay un nuevo nombre en solitario en lo más alto de la lista:

Uno de los grandes momentos de la noche llegó cuando Taylor recibió el codiciado premio a Video del Año por The Fate of Ophelia, tema perteneciente a su álbum The Life of a Showgirl.

De acuerdo con la lista oficial de ganadores publicada por MTV y Paramount, la cantante también obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección por el mismo videoclip.

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A estos triunfos se sumó un premio especialmente significativo: Swift se convirtió en la primera artista de la historia en recibir el Artist Director Honors, una nueva distinción creada por los VMAs para reconocer a músicos cuyo trabajo detrás de las cámaras ha contribuido a transformar la narrativa visual de los videoclips.

El reconocimiento destaca una faceta que Taylor ha desarrollado durante los últimos años, asumiendo cada vez mayor control creativo y la dirección de sus propios proyectos audiovisuales.

Su victoria como Video del Año también dejó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Durante su discurso, Swift rindió homenaje a la fallecida Dolly Parton, a quien describió como la “showgirl definitiva”.

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Según informó Reuters, Taylor dedicó el reconocimiento a la legendaria artista country y destacó lo afortunado que fue el público de haber podido compartir una época con ella.

El gesto se produjo durante una gala en la que Parton también fue recordada mediante diferentes homenajes musicales.

Con los tres reconocimientos obtenidos durante la ceremonia, Taylor Swift llegó a 33 MTV VMAs, superando definitivamente los 30 premios que mantenían empatadas a ella y Beyoncé.

El récord añade un nuevo capítulo a una relación particularmente exitosa entre Swift y los premios de MTV, donde a lo largo de los años ha sido reconocida tanto por su música como por el componente visual y creativo de sus producciones.

La noche, sin embargo, no fue únicamente de Taylor.

Madonna terminó como la artista con mayor cantidad de premios obtenidos en esta edición, con siete estatuillas, incluido el reconocimiento a Artista del Año.

Pero cuando se mira la historia completa de los MTV VMAs, desde este domingo hay un nuevo nombre en solitario en lo más alto de la lista: