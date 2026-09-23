Sospechoso de intentar violar a una adulta mayor en Cartago se entrega ante presión de vecinos

Vecinos lo buscaban desde el lunes luego de que una adulta mayor denunciara un grave ataque. El hombre también estaría relacionado con múltiples denuncias por robos en la comunidad.

Un hombre conocido en la comunidad con el alias de “Toño” se entregó este miércoles a las autoridades luego de permanecer varios días bajo intensa presión de vecinos de Quebradilla, Cartago.

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El sujeto era buscado luego de que el pasado lunes se presentara una denuncia formal por un grave ataque contra una adulta mayor de aproximadamente 75 años.

En 3 puntos Vecinos lo buscaban desde el lunes luego de que una adulta mayor denunciara un grave ataque. Un hombre conocido en la comunidad con el alias de “Toño” se entregó este miércoles a las autoridades luego de permanecer varios días bajo intensa presión de vecinos de Quebradilla, Cartago. Las autoridades deberán esclarecer tanto los hechos denunciados por la adulta mayor como cualquier eventual vinculación del detenido con otros casos ocurridos anteriormente en la comunidad.

Según la información suministrada sobre el caso, la mujer denunció que el individuo presuntamente intentó abusar de ella y posteriormente habría tratado de ahogarla en un pozo ubicado cerca de su vivienda.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos de la comunidad se organizaron y comenzaron a buscar al sospechoso en diferentes sectores, incluidos cerros y zonas montañosas cercanas.

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Además, varias personas permanecieron durante estos días en las inmediaciones de la vivienda relacionada con el sujeto, en medio de una creciente indignación por lo sucedido.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre también acumularía varias denuncias relacionadas con delitos contra la propiedad, entre ellos presuntos robos simples y robos agravados ocurridos en la zona de Quebradilla.

La presión aumentó durante las últimas horas y, finalmente, este miércoles el propio sospechoso habría coordinado su entrega a las autoridades ante el temor de ser agredido por algunos vecinos si era localizado.

Tras su entrega quedó bajo custodia policial y posteriormente fue trasladado a las celdas judiciales.

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El caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público, donde el sospechoso deberá enfrentar la respectiva indagatoria y posteriormente se determinará si la Fiscalía solicita alguna medida cautelar en su contra.

Las autoridades deberán esclarecer tanto los hechos denunciados por la adulta mayor como cualquier eventual vinculación del detenido con otros casos ocurridos anteriormente en la comunidad.