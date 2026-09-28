Sorpresa en La Sele: Bryan Ruiz asume como nuevo entrenador

El histórico “10” asumirá de manera interina el banquillo de Costa Rica tras la salida de Fernando Batista y tendrá como primer reto el partido ante Nicaragua del próximo jueves.

La Selección Nacional cambia de mando y lo hace con el reloj en contra. Bryan Ruiz será el encargado de asumir de manera interina el banquillo de Costa Rica luego de la salida de Fernando Batista, en un momento en el que la Tricolor necesita reaccionar de inmediato.

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En 3 puntos El histórico “10” asumirá de manera interina el banquillo de Costa Rica tras la salida de Fernando Batista y tendrá como primer reto el partido ante Nicaragua del próximo jueves. La Selección Nacional cambia de mando y lo hace con el reloj en contra. La Federación tendrá así un nuevo proceso de evaluación después de estos compromisos.

El debut de Ruiz como técnico interino llegará prácticamente sin margen para preparar un nuevo proceso. Costa Rica enfrentará a Nicaragua el próximo jueves, por lo que el exjugador tendrá apenas unos días para trabajar con el grupo y transmitir sus primeras ideas.

La decisión también pone sobre la mesa una figura conocida y de peso dentro del fútbol costarricense. Ruiz cuenta con experiencia reciente en una situación similar, pues asumió de manera interina las riendas de Alajuelense, y ahora vuelve a enfrentar un escenario de alta presión, esta vez al frente del combinado patrio.

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Su principal desafío será generar una reacción rápida en el camerino después de un arranque complicado para Costa Rica. Las derrotas frente a Curazao y Haití dejaron a la Selección obligada a buscar una respuesta inmediata en sus próximos compromisos.

En ese contexto, el liderazgo que Ruiz construyó durante su carrera como futbolista será uno de los elementos sobre los que recaerá esta etapa interina. El exseleccionado nacional conoce de primera mano la presión que implica vestir la camiseta de Costa Rica y ahora deberá trasladar esa experiencia desde el banquillo.

El partido contra Nicaragua será, por tanto, su primera prueba en esta nueva faceta. Con pocos entrenamientos por delante, el objetivo inmediato será ordenar al equipo y encontrar una respuesta futbolística que permita dejar atrás los resultados recientes.

La llegada de Ruiz, sin embargo, no significa que la Federación haya definido al entrenador que encabezará el próximo proceso. Su designación es de carácter interino mientras se analiza quién asumirá oficialmente el proyecto de la Selección Nacional rumbo al Mundial de 2030.

La Federación tendrá así un nuevo proceso de evaluación después de estos compromisos. Mientras tanto, Ruiz deberá afrontar una misión que conoce bien: tomar un equipo en medio de la presión, estabilizarlo rápidamente y buscar resultados antes de que se tome la decisión sobre el próximo técnico definitivo.