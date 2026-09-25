Sin excusas! Los jugadores de La Sele dan la cara tras el ridículo ante Curazao

Costa Rica pasó de ganar 3-0 a perder 3-4 ante Curazao y los propios futbolistas reconocieron la responsabilidad por el desplome del segundo tiempo. Francisco Calvo, Carlos Mora Orlando Galo hablaron tras una noche que dejó a la Tricolor bajo fuerte cuestionamiento.

La Sele tenía el partido en sus manos… y lo dejó escapar

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Costa Rica parecía tener una noche perfecta en La Cueva.

Orlando Sinclair abrió el marcador y Carlos Mora apareció dos veces para colocar el 3-0 antes del descanso. Pero el panorama cambió completamente en el complemento.

En 3 puntos Costa Rica pasó de ganar 3-0 a perder 3-4 ante Curazao y los propios futbolistas reconocieron la responsabilidad por el desplome del segundo tiempo. La Sele tenía el partido en sus manos… y lo dejó escapar Además, Carlos Barahona cuestionó públicamente la confusión que se produjo tras el cambio del sistema defensivo, señalando que ese ajuste no había sido trabajado como correspondía durante los entrenamientos.

Curazao reaccionó, encontró espacios y terminó marcando cuatro goles para darle vuelta a un partido que parecía sentenciado.

La reacción de los futbolistas fue inmediata: autocrítica y reconocimiento de responsabilidad.

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El capitán Francisco Calvo fue uno de los más afectados después del pitazo final.

El defensor reconoció que todavía no encontraba una explicación para lo ocurrido y calificó la remontada como un golpe muy duro.

«“Estoy en shock, estoy desilusionado”, expresó Calvo en declaraciones a Teletica Deportes.»

El zaguero también fue contundente al señalar que un marcador de 3-0 no puede terminar convirtiéndose en una derrota.

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Calvo asumió la responsabilidad colectiva y aseguró que la Selección todavía tiene partidos por delante para intentar reaccionar.

También aclaró que, según su percepción, el cuerpo técnico no les ordenó simplemente replegarse, aunque admitió que hubo situaciones que los jugadores no interpretaron correctamente.

Carlos Mora vivió una noche contrastante.

Fue una de las figuras ofensivas de Costa Rica y marcó un doblete, pero terminó abandonando la cancha con la frustración de haber visto cómo se escapaba una ventaja de tres goles.

El atacante fue directo al analizar el desplome:

«“Somos los responsables de lo que pasó; después de tener un partido controlado, no podemos perder así”.»

Mora habló de desconcentraciones y de la necesidad de mejorar esos detalles.

Al mismo tiempo, destacó que el primer tiempo demostró que Costa Rica puede jugar bien, generar ocasiones y marcar goles.

Ahora, según el futbolista, el desafío pasa por mantener ese nivel durante los 90 minutos y no repetir los errores que permitieron la remontada curazaleña.

Otro de los jugadores que habló sin rodeos fue Orlando Galo.

El mediocampista reconoció que el equipo perdió el orden en el segundo tiempo y que la reacción de Curazao encontró a una Selección que no respondió como esperaba.

«“Nos desordenamos nosotros como jugadores, no demostramos carácter”, afirmó Galo.»

El futbolista también reconoció el enojo de la afición y señaló que los jugadores son responsables de la situación.

Costa Rica tuvo una ventaja de tres goles y terminó perdiendo en casa, después de recibir cuatro anotaciones en el segundo tiempo. El marcador convirtió una noche que parecía encaminada hacia una victoria en uno de los golpes más fuertes del proceso de Fernando Batista.

Las propias declaraciones de los jugadores apuntan a varios elementos: desconcentración, desorden, pérdida de control, falta de carácter y problemas para interpretar el segundo tiempo.

Además, Carlos Barahona cuestionó públicamente la confusión que se produjo tras el cambio del sistema defensivo, señalando que ese ajuste no había sido trabajado como correspondía durante los entrenamientos.