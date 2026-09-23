Sicarios intentan matar a adolescente de 15 años en un parque: sobrevivió a una lluvia de balas

Dos sujetos pasaron en motocicleta y abrieron fuego en varias ocasiones contra el menor. Una de las balas lo alcanzó en un pie y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Un adolescente de apenas 15 años sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado la noche de este martes en el sector de Pocora, en Guácimo de Limón.

Publicidad

De acuerdo con información oficial suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:03 p. m., cuando el menor se encontraba en un parque, en vía pública.

En 3 puntos Dos sujetos pasaron en motocicleta y abrieron fuego en varias ocasiones contra el menor. Un adolescente de apenas 15 años sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado la noche de este martes en el sector de Pocora, en Guácimo de Limón. Además, Pocora había sido escenario apenas el 13 de septiembre de dos ataques armados que dejaron dos hombres muertos.

La versión preliminar que manejan los investigadores señala que por el sitio pasó una motocicleta en la que viajaban dos sujetos.

Según información recopilada por los agentes y que actualmente forma parte de la investigación, los ocupantes de la motocicleta habrían disparado en varias ocasiones contra el adolescente.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Uno de los proyectiles alcanzó al menor en uno de sus pies.

Tras la balacera, el adolescente tuvo que ser trasladado hasta un centro médico para recibir atención por la herida sufrida.

Por ahora, el OIJ no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente cuál habría sido el móvil del ataque. El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

El nuevo episodio ocurre en medio de un escenario particularmente violento en Guácimo y otras zonas de Limón. El director del OIJ, Michael Soto, señaló esta semana que la provincia atraviesa un reacomodo de estructuras criminales y mencionó específicamente hechos recientes ocurridos en Guácimo. (Amelia Rueda)

Además, Pocora había sido escenario apenas el 13 de septiembre de dos ataques armados que dejaron dos hombres muertos. Uno de ellos, un joven de 18 años, fue asesinado cerca del parque mientras observaba un desfile; horas después, otro hombre de 25 años murió tras ser baleado dentro de un bar. (La Nación)