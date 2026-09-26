¡Se queda, pero con una condición! Fernando Batista seguirá dirigiendo a La Sele

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol decidió mantener al argentino en el cargo tras la derrota 3-4 ante Curazao, aunque la continuidad después del domingo está en duda.

Fernando “Bocha” Batista continuará al frente de la Selección de Costa Rica, al menos para el próximo compromiso de la Tricolor en la Liga de Naciones.

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En 3 puntos El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol decidió mantener al argentino en el cargo tras la derrota 3-4 ante Curazao, aunque la continuidad después del domingo está en duda. Fernando “Bocha” Batista continuará al frente de la Selección de Costa Rica, al menos para el próximo compromiso de la Tricolor en la Liga de Naciones. La decisión definitiva sobre Batista quedará sujeta a lo que ocurra en el compromiso del domingo y a la valoración que posteriormente realice el Comité Ejecutivo.

La decisión fue tomada este viernes por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), que se reunió luego de la derrota por 3-4 ante Curazao, resultado que generó preocupación dentro de la dirigencia.

Batista estará en el banquillo el próximo domingo, cuando Costa Rica visite a Haití en Jamaica a las 5 p. m., hora costarricense.

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Sin embargo, la reunión no significó un respaldo definitivo al proceso del entrenador. El Comité Ejecutivo mantiene su inconformidad por lo ocurrido ante Curazao y decidió esperar el resultado del siguiente partido antes de tomar una determinación sobre la continuidad del técnico.

El encuentro frente a Haití, por lo tanto, será clave para Batista. Una derrota dejaría abierta la posibilidad de que la Fedefútbol tome la decisión de finalizar su etapa al frente de la Selección Nacional.

Por ahora, el argentino se mantiene en el cargo y será el encargado de dirigir a Costa Rica en un partido que adquiere especial importancia tanto por la situación de la Tricolor en la competencia como por el futuro del cuerpo técnico.

La decisión definitiva sobre Batista quedará sujeta a lo que ocurra en el compromiso del domingo y a la valoración que posteriormente realice el Comité Ejecutivo.