Sanos y salvos: rescatan a tres adultos mayores atrapados por inundación

Dos de las personas estaban encamadas y requirieron maniobras especiales para salir de la vivienda afectada por el agua en Piedades de Santa Ana.

Los tres adultos mayores que quedaron atrapados dentro de una vivienda debido a una inundación en Piedades de Santa Ana fueron rescatados sanos y salvos por los cuerpos de emergencia.

Publicidad

En 3 puntos Dos de las personas estaban encamadas y requirieron maniobras especiales para salir de la vivienda afectada por el agua en Piedades de Santa Ana. Los tres adultos mayores que quedaron atrapados dentro de una vivienda debido a una inundación en Piedades de Santa Ana fueron rescatados sanos y salvos por los cuerpos de emergencia. Ahora, la familia deberá esperar a que las condiciones de la vivienda permitan nuevamente su regreso, mientras los afectados permanecen temporalmente con sus familiares.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que las tres personas, dos de ellas encamadas, lograron ser extraídas de la vivienda sin que se reportaran complicaciones durante el operativo.

La emergencia se registró la tarde de este lunes en el barrio La Amistad. El reporte ingresó a las 2:46 p. m., luego de que se alertara sobre una familia atrapada dentro de una casa debido a la inundación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Tras conocer las condiciones de los ocupantes, los equipos de rescate iniciaron las labores de extracción. La Cruz Roja desplazó al sitio dos ambulancias, una básica y otra avanzada, además de un vehículo de rescate, y trabajó en conjunto con otros cuerpos de emergencia.

Una vez fuera de la vivienda, los adultos mayores fueron trasladados a la casa de un familiar, donde permanecerán bajo resguardo y en condiciones adecuadas mientras se recupera la vivienda afectada por la inundación.

La atención permitió así poner a salvo a las tres personas, cuya condición fue valorada durante el operativo.

El rescate concluyó sin que se informaran personas heridas como consecuencia de la emergencia.

Ahora, la familia deberá esperar a que las condiciones de la vivienda permitan nuevamente su regreso, mientras los afectados permanecen temporalmente con sus familiares.