¡Regresa un sabor de infancia y Julián brincó de la felicidad! La Choco QuQi vuelve y desata emociones

Una noticia cargada de nostalgia sorprendió a muchos costarricenses: después de varios años fuera del mercado, la recordada Choco QuQi regresará oficialmente a las tiendas del país.

Dos Pinos confirmó que el producto estará nuevamente disponible a partir del próximo 15 de octubre y actualmente se encuentra en pleno proceso de distribución hacia los diferentes puntos de venta.

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El regreso no pasó desapercibido en redes sociales. El influencer costarricense Julián Valverde, radicado en Estados Unidos, fue uno de los que celebró con mayor entusiasmo la noticia.

En 3 puntos Una noticia cargada de nostalgia sorprendió a muchos costarricenses: después de varios años fuera del mercado, la recordada Choco QuQi regresará oficialmente a las tiendas del país. Dos Pinos confirmó que el producto estará nuevamente disponible a partir del próximo 15 de octubre y actualmente se encuentra en pleno proceso de distribución hacia los diferentes puntos de venta. Así, el próximo 15 de octubre no será simplemente el lanzamiento de un producto: para muchos costarricenses significará reencontrarse con un sabor directamente ligado a los recuerdos de su niñez.

En un video publicado en sus redes sociales, Valverde aparece gritando, saltando y mostrando su emoción al enterarse de que las populares galletas estarán nuevamente disponibles.

El creador de contenido recordó que la Choco QuQi formó parte de su infancia y aseguró que tenía apenas seis años cuando el producto salió del mercado.

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Ahora, años después, no ocultó su felicidad ante la posibilidad de volver a probar uno de esos productos que marcaron a toda una generación.

Detrás del retorno de la Choco QuQi existe un proceso que tomó aproximadamente cuatro años de trabajo conjunto entre Gallito y Dos Pinos.

Según explicó la compañía, durante el desarrollo se tomó en cuenta especialmente la conexión emocional que el producto mantenía con quienes lo consumieron años atrás.

La apuesta busca combinar precisamente ese sentimiento de nostalgia con la posibilidad de que una nueva generación conozca el producto.

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“Trajimos a la mesa la nostalgia para la generación millennial y, para la generación Z, un nuevo producto”, señalaron desde Dos Pinos.

La empresa también procura evitar problemas de abastecimiento durante el lanzamiento.

Para ello trabaja en contar con suficiente inventario ante la expectativa que podría generar el regreso, luego de la experiencia reciente con la paleta de leche Pinito Dos Pinos, producto que permaneció agotado durante varias semanas debido a la alta demanda.

Así, el próximo 15 de octubre no será simplemente el lanzamiento de un producto: para muchos costarricenses significará reencontrarse con un sabor directamente ligado a los recuerdos de su niñez.