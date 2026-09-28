¿Qué es la Liga B de Concacaf y qué significa llegar a esta categoría?

La Liga B de Concacaf ya está en marcha y representa el segundo escalón de la Liga de Naciones. Para una selección que desciende desde la Liga A, significa abandonar la máxima división regional, aunque todavía mantiene caminos para disputar la Copa Oro y regresar a la élite.

La Liga de Naciones de Concacaf está dividida en tres categorías: Liga A, Liga B y Liga C. En la edición 2026-2027, la Liga B está conformada por 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. La competición comenzó el 24 de septiembre y continuará durante las ventanas internacionales de noviembre.

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Durante la fase de grupos, cada selección disputa seis partidos, enfrentando de ida y vuelta a cada uno de sus tres rivales. Los encuentros se desarrollan en sedes centralizadas durante las ventanas de septiembre-octubre y noviembre.

En 3 puntos La Liga B de Concacaf ya está en marcha y representa el segundo escalón de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones de Concacaf está dividida en tres categorías: Liga A, Liga B y Liga C. La Liga B es, en definitiva, el segundo escalón de la Liga de Naciones de Concacaf.

Al finalizar esta fase, los cuatro ganadores de grupo ascienden a la Liga A, clasifican directamente a la Copa Oro 2027 y disputan en marzo el Campeonato de la Liga B, una instancia que Concacaf incorpora por primera vez en esta edición.

Los dos mejores segundos lugares de la Liga B también tendrán una oportunidad de llegar a la Copa Oro, pero deberán disputar las preliminares del torneo.

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En el otro extremo de la clasificación, los equipos que terminen en el cuarto lugar de sus respectivos grupos descienden a la Liga C. De esta manera, la fase de grupos tiene consecuencias tanto para las selecciones que buscan ascender como para aquellas que intentan evitar un nuevo descenso.

¿Por qué llegar a la Liga B representa un retroceso?

La Liga A es la máxima categoría de la Liga de Naciones. En la edición 2026-2027 cuenta con una fase de grupos y posteriormente cuartos de final y las Finales de la Liga de Naciones.

Los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzan a los cuartos de final y se unen a los cuatro mejores equipos del ranking de Concacaf, que ingresan directamente en esa instancia.

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La Liga A y la Liga B, por lo tanto, tienen caminos diferentes. La Liga A define a su campeón a través de los cuartos de final y las Finales de la Liga de Naciones; en la Liga B, el título se disputa en un campeonato propio entre los ganadores de grupo.

Para una selección que llega a la Liga B después de descender, el cambio supone competir fuera de la máxima categoría y tener que ganar su grupo para recuperar el lugar en la Liga A. Sin embargo, no significa quedar fuera de las principales competiciones de Concacaf, ya que existe una vía directa hacia la Copa Oro 2027.

La Liga B es, en definitiva, el segundo escalón de la Liga de Naciones de Concacaf. Descender hasta allí representa perder el lugar en la máxima categoría, pero no significa quedarse sin objetivos: hay un campeonato por disputar, un ascenso en juego y boletos para la Copa Oro 2027.