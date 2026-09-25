Profesor de Educación Física condenado a cárcel por abusar sexualmente de una estudiante

El docente, de apellidos Briceño Toruño, aprovechó tres ocasiones distintas en 2017 para cometer los abusos contra la estudiante de un colegio de Nicoya.

Un profesor de Educación Física que trabajaba en un colegio de Nicoya, Guanacaste, fue condenado a 12 años de prisión luego de ser encontrado culpable de abusar sexualmente de una estudiante que tenía 17 años al momento de los hechos.

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En 3 puntos El docente, de apellidos Briceño Toruño, aprovechó tres ocasiones distintas en 2017 para cometer los abusos contra la estudiante de un colegio de Nicoya. Un profesor de Educación Física que trabajaba en un colegio de Nicoya, Guanacaste, fue condenado a 12 años de prisión luego de ser encontrado culpable de abusar sexualmente de una estudiante que tenía 17 años al momento de los hechos. El caso se remonta a hechos ocurridos hace varios años, pero fue mediante el proceso judicial que se logró establecer la responsabilidad del profesor por los tres episodios señalados en la acusación.

El sentenciado es de apellidos Briceño Toruño, quien aprovechó en al menos tres ocasiones su relación con la estudiante para cometer los abusos durante 2017.

Dos de los hechos ocurrieron cuando habían terminado las clases. Según lo establecido durante el proceso judicial, esos episodios se produjeron en momentos en que el docente tuvo contacto con la menor fuera de la dinámica habitual de las lecciones.

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El tercer hecho ocurrió en circunstancias diferentes. En esa ocasión, varios estudiantes del centro educativo viajaron hasta Desamparados para participar en los juegos deportivos.

Ese desplazamiento también fue aprovechado por el profesor para cometer otro de los abusos por los cuales finalmente fue declarado culpable.

Los tres episodios fueron incluidos en el proceso judicial y, tras el análisis de las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal del docente.

La sentencia impuesta establece una pena de 12 años de prisión por los delitos sexuales cometidos contra la entonces estudiante de 17 años.

El caso se remonta a hechos ocurridos hace varios años, pero fue mediante el proceso judicial que se logró establecer la responsabilidad del profesor por los tres episodios señalados en la acusación.