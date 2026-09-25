Policía interviene colegio y sorprende a estudiante con gran cantidad de droga

La intervención se realizó en seis aulas y permitió detectar la presunta droga en poder de una persona estudiante.

Un operativo realizado por la Policía Municipal de Desamparados dentro de un centro educativo de secundaria terminó con el decomiso de 19 envoltorios que contenían presunta marihuana, informó la Municipalidad.

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En 3 puntos La intervención se realizó en seis aulas y permitió detectar la presunta droga en poder de una persona estudiante. Un operativo realizado por la Policía Municipal de Desamparados dentro de un centro educativo de secundaria terminó con el decomiso de 19 envoltorios que contenían presunta marihuana, informó la Municipalidad. La intervención se suma a las acciones preventivas que realizan las autoridades municipales en coordinación con los centros educativos del cantón.

La intervención se llevó a cabo este miércoles 23 de setiembre de 2026 como parte del trabajo coordinado entre la Policía Municipal y las instituciones educativas del cantón.

Durante el operativo, la Unidad K9 revisó seis aulas y aproximadamente a 50 personas estudiantes.

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Fue precisamente mediante esta intervención que los oficiales localizaron los 19 envoltorios, los cuales estaban en posesión de una persona estudiante.

Tras detectar la presunta sustancia, el personal administrativo del centro educativo activó el protocolo correspondiente para atender la situación.

La Municipalidad de Desamparados señaló que este tipo de acciones forman parte de las labores que se desarrollan junto con los centros educativos con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad dentro de las instituciones.

Además del combate a la presencia de sustancias psicoactivas, la Policía Municipal indicó que mantiene el trabajo con los colegios para abordar situaciones relacionadas con el bullying y promover espacios seguros para la población estudiantil.

La intervención se suma a las acciones preventivas que realizan las autoridades municipales en coordinación con los centros educativos del cantón.