Policía antidrogas captura a 13 personas: Hay detenidos con beneficios carcelarios, menores y con antecedentes

La PCD realizó 11 allanamientos como parte del Plan Escudo y decomisó más de 250 dosis de crack, marihuana y cocaína, además de dinero y un arma de fabricación artesanal.

La Policía de Control de Drogas (PCD) capturó a 13 personas, entre ellas dos menores de edad, durante un amplio operativo contra estructuras dedicadas al narcomenudeo en Liberia, Guanacaste.

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Entre los detenidos hay personas con numerosos antecedentes judiciales y policiales, una mujer que utilizaba una tobillera electrónica como parte de un beneficio carcelario y varios individuos que ya habían sido identificados anteriormente por las autoridades.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este martes como parte del Plan Escudo, mediante el cual la PCD interviene sectores previamente identificados como puntos de interés policial por la venta de drogas.

En 3 puntos La PCD realizó 11 allanamientos como parte del Plan Escudo y decomisó más de 250 dosis de crack, marihuana y cocaína, además de dinero y un arma de fabricación artesanal. La Policía de Control de Drogas (PCD) capturó a 13 personas, entre ellas dos menores de edad, durante un amplio operativo contra estructuras dedicadas al narcomenudeo en Liberia, Guanacaste. Las 13 personas fueron detenidas como parte de las acciones desplegadas para desarticular los puntos de venta de drogas identificados por las autoridades en estos sectores de Liberia.

Los agentes realizaron 10 allanamientos en el barrio El Capulín y uno más en el barrio Corazón de Jesús.

De acuerdo con la PCD, en esos lugares se desarrollaban ventas de drogas durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Las sustancias que principalmente se distribuían eran crack, cocaína y marihuana.

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Una detenida tenía tobillera por caso de venta de drogas

Entre las personas aprehendidas figura una mujer de apellido Ruiz, quien mantenía una tobillera electrónica debido a un beneficio carcelario relacionado con una causa por venta de drogas investigada por la propia PCD en 2023.

Otros de los detenidos también cuentan con antecedentes de diferentes tipos.

Mora registra antecedentes por hurto simple, portación de armas, tentativa de agresión y tenencia de drogas, mientras que Espinoza tiene registros por resistencia, agresión con arma, agresión física y 18 casos de tenencia de drogas.

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Alemán, por su parte, cuenta con antecedentes por robo agravado, sustracción de menor, evasión de cárcel y venta de drogas.

Zambrana tiene expedientes relacionados con introducción de drogas a un centro penal, agresión psicológica, violencia física y tenencia de drogas.

También fueron detenidos Reyes, con antecedentes por maltrato y violencia contra la mujer, amenazas y agresión psicológica; Gutiérrez, con registros por robo y hurto; y Abarca, quien cuenta con informes policiales por tenencia de drogas.

Los apellidos Cañas, Mora y López no registraban causas judiciales, según la información suministrada por la PCD. Además, fueron aprehendidos dos menores de edad.

Durante los allanamientos, los agentes antidrogas localizaron más de 250 dosis de diferentes sustancias.

116 envoltorios y 80 gramos de marihuana.

Utensilios utilizados para la preparación y dosificación de drogas.

La PCD señaló que las estructuras intervenidas habían generado situaciones de inseguridad en las comunidades, entre ellas robos, balaceras, agresiones con arma y disturbios asociados, según la información policial.

Los allanamientos contaron con apoyo de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea.

Las 13 personas fueron detenidas como parte de las acciones desplegadas para desarticular los puntos de venta de drogas identificados por las autoridades en estos sectores de Liberia.