Óscar Ramírez ya está en la Liga y tiene una tarea que no puede esperar

El Macho fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Alajuelense y tendrá varios días para trabajar antes de afrontar los próximos retos, con un equipo que todavía pelea en los dos frentes

Óscar Ramírez ya está oficialmente al frente de Alajuelense.

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El Macho fue presentado este martes como nuevo entrenador rojinegro para lo que resta del Apertura 2026, en un regreso que genera ilusión entre la afición manuda, pero que también llega en un momento muy diferente al que atravesaba el club cuando salió Ismael Rescalvo.

El técnico español dejó el banquillo después de una seguidilla de resultados que encendió las dudas alrededor del equipo.

En 3 puntos El Macho fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Alajuelense y tendrá varios días para trabajar antes de afrontar los próximos retos. Óscar Ramírez ya está oficialmente al frente de Alajuelense. Ahora comienza la etapa en la que Ramírez deberá convertir ese margen de mejora en resultados y, sobre todo, definir rápidamente cuál será la versión de Alajuelense que quiere para el cierre del semestre.

La Liga empató contra Pérez Zeledón, perdió ante Saprissa, igualó frente a Marathón y posteriormente cayó contra Cartaginés. Ese panorama terminó provocando la salida de Rescalvo.

Sin embargo, el escenario cambió durante el interinato de Bryan Ruiz.

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El exjugador tomó las riendas del equipo junto a su cuerpo técnico y consiguió dos victorias consecutivas: una ante Marathón y otra frente a Inter San Carlos.

Esos resultados permitieron que Alajuelense recuperara algo de terreno y, sobre todo, modificaron el ambiente alrededor del equipo.

Ahora la llegada de Ramírez representa un nuevo capítulo.

En el campeonato nacional, Alajuelense ocupa actualmente la quinta posición con 14 puntos.

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Los rojinegros están a solamente una unidad de San Carlos, que ocupa el cuarto lugar, mientras que la distancia con el líder Saprissa es de siete puntos.

Es decir, el panorama todavía permite pensar en una pelea por los puestos importantes del campeonato.

Además, los números muestran un equipo que tiene argumentos ofensivos y defensivos.

La Liga suma 15 goles a favor, registro que la coloca como el cuarto mejor ataque del torneo, mientras que ha recibido 10 anotaciones, una cifra que la mantiene como la tercera mejor defensa.

Y hay otro dato que llama la atención: el máximo goleador del campeonato viste de rojinegro.

Kenyel Michel suma cinco anotaciones y se encuentra en lo más alto de la tabla de artilleros.

Pero Ramírez no solamente tendrá que mirar hacia el campeonato nacional.

Alajuelense también continúa con vida en la Copa Centroamericana, donde consiguió avanzar hasta las semifinales.

El próximo desafío será Motagua, en una serie que tendrá como premio un boleto a la final y la posibilidad de mantener vivo el sueño rojinegro de conquistar por cuarto año consecutivo este torneo.

Ese objetivo convierte los próximos días en un período importante para el nuevo cuerpo técnico.

Ramírez tendrá tiempo para observar al plantel, analizar lo que recibió de Bryan Ruiz y determinar qué ajustes considera necesarios.

La Liga no parte de cero, pero tampoco llega al cambio de entrenador con todo resuelto.

El Macho regresa a un equipo que todavía pelea por sus objetivos, con números que muestran aspectos positivos y otros que necesitan corrección.

Ahora comienza la etapa en la que Ramírez deberá convertir ese margen de mejora en resultados y, sobre todo, definir rápidamente cuál será la versión de Alajuelense que quiere para el cierre del semestre.