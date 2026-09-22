Olor a droga delató a sobrina de Pecho de Rata ante las autoridades: Esto le decomisó el OIJ

La mujer de 29 años fue detenida en la Ruta 27 después de una intervención que comenzó por una supuesta infracción de tránsito. En el carro no se encontró droga, pero sí más de ¢7 millones en efectivo y aparatos electrónicos.

La intervención de una mujer de 29 años y de apellido Barnett, quien sería sobrina del extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, terminó con una investigación por presunta legitimación de capitales después de que las autoridades localizaran una importante suma de dinero dentro del vehículo en el que viajaba.

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El caso comenzó alrededor de la 1:15 p. m. de este lunes, cuando la Policía Municipal de Santa Ana recibió una alerta por una supuesta infracción cometida por un vehículo que circulaba por la Ruta 27.

Los oficiales abordaron el automóvil y, durante la intervención, percibieron un fuerte olor a aparente droga.

En 3 puntos La mujer de 29 años fue detenida en la Ruta 27 después de una intervención que comenzó por una supuesta infracción de tránsito. La intervención de una mujer de 29 años y de apellido Barnett, quien sería sobrina del extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. Barnett quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos que seguirán dentro del proceso.

Ante esa situación solicitaron la colaboración de la Policía Municipal de Escazú, que cuenta con una unidad canina. El perro realizó una inspección del vehículo y, según el OIJ, aparentemente dio positivo.

La alerta llevó a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el sitio.

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Sin embargo, hay un detalle clave en la investigación: las autoridades no reportaron el hallazgo de droga dentro del vehículo.

Lo que sí encontraron los agentes judiciales fue una cantidad considerable de dinero en efectivo. De acuerdo con el OIJ, se trataba de aproximadamente ¢7.175.000, suma que fue decomisada como parte de la investigación.

Además del efectivo, los investigadores decomisaron aparatos electrónicos que estaban dentro del automóvil.

Con esos elementos, los agentes procedieron a detener a Barnett como sospechosa del delito de legitimación de capitales. La mujer será presentada ante el Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

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Ahora, uno de los puntos que deberán esclarecer las autoridades es de dónde provienen los ¢7.175.000 encontrados en el vehículo y si existe alguna relación entre ese dinero y una eventual actividad vinculada con drogas.

Otro de los aspectos que podría ser objeto de investigación es el motivo por el cual la unidad canina habría reaccionado ante el vehículo pese a que no se reportó el decomiso de sustancias ilícitas.

Esto abre una de las interrogantes centrales del caso: si el automóvil pudo haber sido utilizado en algún momento para transportar droga, aunque al momento de la intervención ya no hubiera ninguna sustancia dentro.

Por ahora, esa posibilidad no está confirmada y será parte de las diligencias que deberán realizar las autoridades.

La investigación deberá determinar qué origen tienen los recursos, por qué se encontraban en el vehículo y si existe algún vínculo entre el efectivo, los aparatos electrónicos y la aparente detección de rastros asociados con droga.

Barnett quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos que seguirán dentro del proceso.