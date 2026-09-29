OIJ detiene a dos hombres y una menor por muerte de hombre atacado con ‘candado chino’ en San José

Los sospechosos fueron ubicados en Sagrada Familia y detenidos durante allanamientos realizados este lunes. El OIJ sospecha que la menor habría marcado a la víctima.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes a dos hombres y una menor de edad como sospechosos de participar en el asalto que terminó con la muerte de un hombre en el centro de San José.

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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Sánchez y Sotela, de 40 y 33 años, respectivamente. La tercera persona es una menor de edad cuyos apellidos no fueron dados a conocer.

En 3 puntos Los sospechosos fueron ubicados en Sagrada Familia y detenidos durante allanamientos realizados este lunes. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes a dos hombres y una menor de edad como sospechosos de participar en el asalto que terminó con la muerte de un hombre en el centro de San José. El OIJ mantiene el caso bajo investigación y será el Ministerio Público el que determine la situación jurídica de los detenidos.

De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la investigación apunta a que la menor habría tenido un papel previo al ataque, pues se sospecha que fue quien marcó a la víctima para que posteriormente los otros dos sospechosos ejecutaran el asalto.

El crimen ocurrió el pasado jueves alrededor de las 2:50 a. m., sobre avenida 6, entre calles 8 y 10, en pleno centro de San José.

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El caso generó impacto debido a que el momento del ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que la víctima fue sometida mediante un llamado “candado chino” durante el aparente asalto.

Investigación llevó al OIJ hasta Sagrada Familia

Después del ataque, los agentes judiciales comenzaron a seguir diferentes pistas para identificar a las personas que habrían participado en el hecho.

Las diligencias permitieron establecer que los sospechosos tendrían relación con la zona de Sagrada Familia, en San José.

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Con esa información, los agentes del OIJ realizaron este lunes por la tarde varios allanamientos en viviendas vinculadas con los investigados.

Durante el operativo fueron detenidos Sánchez, Sotela y la menor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La investigación continúa para determinar con precisión la participación que habría tenido cada una de las tres personas en el asalto que terminó con la muerte del hombre.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación y será el Ministerio Público el que determine la situación jurídica de los detenidos.