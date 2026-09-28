¿Ocho años más? Patricia Solano decide si buscará un nuevo periodo como magistrada

La presidenta de la Sala de Casación Penal comunicó a Yara Jiménez que desea continuar ocho años más en el cargo. Su nombramiento vence el 6 de noviembre.

La magistrada Patricia Solano Castro oficializó este lunes su intención de buscar un nuevo periodo de ocho años como integrante de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.

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Solano comunicó su decisión mediante una nota dirigida a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, en la que solicitó que se inicien los trámites correspondientes para someter su continuidad al proceso establecido por el Congreso.

“Agradezco que se realicen los trámites necesarios por parte de la Comisión de Nombramientos y se me informe sobre los requisitos establecidos”, señala la comunicación enviada por la magistrada.

En 3 puntos La presidenta de la Sala de Casación Penal comunicó a Yara Jiménez que desea continuar ocho años más en el cargo. La magistrada Patricia Solano Castro oficializó este lunes su intención de buscar un nuevo periodo de ocho años como integrante de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. Ahora será el turno de la Asamblea de tramitar la solicitud de Solano, quien formalizó su interés en permanecer otros ocho años en la Sala III.

El movimiento ocurre a poco más de un mes de que finalice su actual nombramiento. El periodo de Solano vence el 6 de noviembre de 2026, por lo que la Asamblea deberá tramitar el proceso correspondiente antes de esa fecha.

Solano busca así continuar durante un segundo periodo consecutivo en la máxima instancia penal del Poder Judicial. La magistrada actualmente preside la Sala de Casación Penal.

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La solicitud de Solano se suma a varios procesos de reelección de magistrados que deberá conocer la Asamblea Legislativa durante este año.

Según registros legislativos, la reelección de magistrados se tramita en el Congreso y, para impedir la continuidad de una magistratura, se requiere una mayoría calificada de 38 votos.

En el caso de Solano, la Comisión de Nombramientos deberá avanzar con el procedimiento correspondiente antes de que el expediente llegue al plenario para la decisión definitiva.

La magistrada ya había manifestado públicamente su intención de buscar la reelección. En agosto, durante una comparecencia ante la Comisión de Nombramientos, también se refirió a la posibilidad de establecer límites a la permanencia de los magistrados en sus cargos y señaló que, a su criterio, debería existir un límite de uno o dos periodos.

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Otros magistrados también buscan continuar

Solano no es la única integrante de la Corte Suprema cuyo futuro debe ser definido por los diputados.

También han manifestado su interés en continuar Jorge Araya García, de la Sala Constitucional; Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda; y Roxana Chacón Artavia, también de la Sala Segunda.

Los vencimientos de sus respectivos nombramientos están programados para el 31 de octubre, 14 de noviembre y 20 de noviembre de 2026.

El Congreso ya tuvo recientemente que resolver un proceso de continuidad de una magistrada. Julia Varela fue reelegida para un nuevo periodo de ocho años en la Sala Segunda, después de que en la votación legislativa 25 diputados apoyaran su continuidad y 31 se pronunciaran en contra; al no alcanzarse los 38 votos necesarios para impedir su permanencia, la reelección quedó confirmada.

Ahora será el turno de la Asamblea de tramitar la solicitud de Solano, quien formalizó su interés en permanecer otros ocho años en la Sala III.