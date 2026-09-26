Nueva onda tropical llega a Costa Rica este sábado: lluvias de tarde y noche anuncian su llegada

El IMN prevé aguaceros con tormentas eléctricas este viernes en varias regiones, mientras la onda tropical número 47 aumentará la inestabilidad durante el fin de semana

Costa Rica está viviendo un viernes marcado por las lluvias como antesala a la llegada de una nueva onda tropical. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la onda tropical número 47 ingresará al país este sábado 26 de setiembre.

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En 3 puntos El IMN prevé aguaceros con tormentas eléctricas este viernes en varias regiones, mientras la onda tropical número 47 aumentará la inestabilidad durante el fin de semana Costa Rica está viviendo un viernes marcado por las lluvias como antesala a la llegada de una nueva onda tropical. Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de la onda tropical conforme se aproxima al país, por lo que las condiciones podrían variar durante las próximas horas.

Antes de su llegada, las condiciones atmosféricas favorecerán aguaceros durante la tarde y la noche de este viernes 25 de setiembre.

Durante la tarde se han registrado lluvias acompañadas de rayería en el Pacífico, el Valle Central y el norte del Caribe, mientras que en la Zona Norte los aguaceros se presentan de manera más aislada.

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El panorama no cambiará mucho durante las horas nocturnas. El IMN pronostica que las precipitaciones continuarán principalmente en el Valle Central y la costa del Pacífico, regiones donde también podrían registrarse tormentas eléctricas de manera dispersa.

El ingreso de la onda tropical número 47 está previsto para este sábado y, según el IMN, su principal efecto será generar mayor inestabilidad atmosférica sobre Costa Rica.

Por ahora, el instituto señala que el fenómeno estará asociado con un incremento de la nubosidad y la presencia de aguaceros en diferentes sectores del territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de la onda tropical conforme se aproxima al país, por lo que las condiciones podrían variar durante las próximas horas.