Nicaragüense detenido por almacenar y revender combustible robado

El hombre, de apellido Centeno y 28 años, fue detenido durante un allanamiento en Tibives. La investigación apunta a que transportistas llegaban al sitio para extraer combustible de camiones y vendérselo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes a un hombre de apellido Centeno, de 28 años y nacionalidad nicaragüense, quien figura como sospechoso de almacenar y distribuir ilegalmente combustible en Esparza.

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La captura ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando agentes destacados en el OIJ de Puntarenas realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector de Tivives.

En 3 puntos El hombre, de apellido Centeno y 28 años, fue detenido durante un allanamiento en Tibives. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este lunes a un hombre de apellido Centeno, de 28 años y nacionalidad nicaragüense, quien figura como sospechoso de almacenar y distribuir ilegalmente combustible en Esparza. El caso continúa bajo investigación judicial para determinar con precisión la forma en que se habría desarrollado esta actividad y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación sobre el caso comenzó el pasado 16 de septiembre, luego de que los investigadores recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban al sospechoso por, presuntamente, recibir combustible de manera ilegal y almacenarlo en una propiedad de la zona.

Pero las pesquisas también habrían permitido establecer una dinámica más amplia alrededor de la supuesta actividad ilícita.

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Según la información preliminar del OIJ, varios transportistas presuntamente llegaban hasta el sector y extraían combustible de los camiones que conducían para posteriormente vendérselo a Centeno.

El sospechoso, de acuerdo con la investigación, habría almacenado el producto en la propiedad y posteriormente se dedicaría a revenderlo.

Investigación inició tras informaciones confidenciales

Las autoridades judiciales comenzaron a seguir el caso luego de recibir información sobre el supuesto almacenamiento ilegal de combustible en la vivienda.

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A partir de esas pesquisas se habría determinado que el inmueble no solo sería utilizado para guardar el combustible, sino que también estaría vinculado con la presunta recepción del producto que era extraído de los camiones.

El allanamiento realizado este lunes permitió a los agentes detener a Centeno, quien ahora figura como sospechoso dentro de la investigación por el delito de almacenaje y distribución ilegal de combustible.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar con precisión la forma en que se habría desarrollado esta actividad y establecer las responsabilidades correspondientes.