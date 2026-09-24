Natalia Monge termina en el hospital tras lesión durante ensayos de Mira quién baila

La participación de Natalia Monge en Mira quién baila sufrió un inesperado contratiempo luego de que la presentadora tuviera que detener sus ensayos y acudir al hospital debido a un fuerte dolor provocado por una lesión.

Monge se encontraba preparando junto a su bailarín, Yenier Jiménez, la coreografía para la segunda gala del programa de Teletica cuando la molestia que venía experimentando aumentó hasta el punto de obligarla a buscar atención médica.

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Sin embargo, la lesión no comenzó esta semana.

La propia presentadora y su compañero de baile revelaron que Natalia arrastra una contractura desde antes de la primera gala de Mira quién baila y que incluso realizó su presentación del pasado domingo con esa condición.

En 3 puntos La participación de Natalia Monge en Mira quién baila sufrió un inesperado contratiempo luego de que la presentadora tuviera que detener sus ensayos y acudir al hospital debido a un fuerte dolor provocado por una lesión. Monge se encontraba preparando junto a su bailarín, Yenier Jiménez, la coreografía para la segunda gala del programa de Teletica cuando la molestia que venía experimentando aumentó hasta el punto de obligarla a buscar atención médica. Ahora sus seguidores estarán pendientes de su recuperación y de si la lesión le permitirá regresar a la pista para la segunda gala de la competencia.

“Así bailamos la primera gala. No se había mencionado mucho”, explicó Jiménez al referirse a la lesión.

La situación cambió durante las prácticas de esta semana, cuando el cuerpo de Natalia comenzó a darle señales de que debía detenerse.

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La presentadora describió el dolor como una especie de latigazo o punzonazo y reconoció que la intensidad llegó a hacerla llorar.

Pese al complicado momento, Natalia mantuvo el sentido del humor que la caracteriza mientras se dirigía al centro médico junto a su compañero.

La comunicadora también aclaró que la producción de Teletica estaba enterada de la situación y que incluso tenía personal esperándola en el hospital para atenderla.

Por ahora, la prioridad será determinar cómo evoluciona la lesión y garantizar que pueda continuar de manera segura con su participación en la competencia.

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“Dios sabe por qué pasan las cosas y esto es parte de lo que puede ocurrir. Y ya. No hay que preocuparse. Hay que ocuparse”, expresó Monge.

Natalia debutó el pasado domingo 20 de septiembre en la tercera temporada de Mira quién baila con una presentación de baile contemporáneo junto a Yenier Jiménez.

Lo que el público desconocía en ese momento era que la presentadora realizó aquella coreografía mientras ya lidiaba con la contractura que días después terminaría llevándola al hospital.

Monge es una de las 10 figuras que participan esta temporada en el formato de Teletica y compite en representación del Centro de Atención Integral Red de Cuido.

Ahora sus seguidores estarán pendientes de su recuperación y de si la lesión le permitirá regresar a la pista para la segunda gala de la competencia.