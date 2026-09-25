Nancy Dobles aclara su futuro en Teletica tras rumores de despido: “Sigo en el canal”

La presentadora salió al paso de las versiones que circularon este viernes y aseguró que continúa formando parte de la televisora, en una jornada marcada por una fuerte reestructuración.

La presentadora Nancy Dobles puso fin este viernes a las especulaciones sobre su situación laboral en Teletica, luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales como una de las posibles figuras afectadas por la reestructuración que vive la televisora.

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En 3 puntos La presentadora salió al paso de las versiones que circularon este viernes y aseguró que continúa formando parte de la televisora, en una jornada marcada por una fuerte reestructuración. La presentadora Nancy Dobles puso fin este viernes a las especulaciones sobre su situación laboral en Teletica. La aclaración de Nancy Dobles descarta, al menos por ahora, una de las versiones que más circularon durante las últimas horas, mientras continúan conociéndose detalles sobre los cambios que realiza el canal.

Dobles confirmó a La Nación que la información sobre su supuesto despido no es cierta y que continúa formando parte del canal.

“Es totalmente falso. Sigo en el canal”, respondió la comunicadora ante la consulta realizada por ese medio.

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Los rumores tomaron fuerza durante la mañana de este viernes 25 de setiembre, después de que Teletica informara sobre un proceso de reestructuración que implicó la salida de varios de sus colaboradores.

La jornada ha provocado numerosos movimientos dentro de la empresa y ha generado incertidumbre sobre el futuro de diferentes espacios y figuras de la televisora de La Sabana.

Entre las salidas confirmadas se encuentran los periodistas Daniel Céspedes, Miguel Calderón y Adrián Marín.

Además, Teletica confirmó el cierre del programa 7 Estrellas, uno de los espacios dedicados durante años al entretenimiento y la farándula nacional e internacional.

La aclaración de Nancy Dobles descarta, al menos por ahora, una de las versiones que más circularon durante las últimas horas, mientras continúan conociéndose detalles sobre los cambios que realiza el canal.