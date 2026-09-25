Mujer muere acribillada dentro de vehículo en Jacó; acompañante resultó herida

Las víctimas viajaban por calle Madrigales cuando una motocicleta se acercó por el costado de la conductora y desde ahí les dispararon en múltiples ocasiones. Una tercera mujer que iba en el asiento trasero resultó ilesa

Una mujer de 32 años murió y otra resultó herida durante un violento ataque a balazos ocurrido la madrugada de este viernes en calle Madrigales, en Jacó.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso fue atendido por agentes de la Subdelegación Regional de Garabito-Jacó después de la 1:00 a. m.

La mujer fallecida fue identificada con el apellido Seas, de 32 años, mientras que la sobreviviente herida es de apellido Lanzas, de 29.

En 3 puntos Las víctimas viajaban por calle Madrigales cuando una motocicleta se acercó por el costado de la conductora y desde ahí les dispararon en múltiples ocasiones. Una mujer de 32 años murió y otra resultó herida durante un violento ataque a balazos ocurrido la madrugada de este viernes en calle Madrigales, en Jacó. El caso permanece bajo investigación para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, ambas mujeres viajaban en un vehículo por vía pública cuando una motocicleta se acercó por la ventana del lado de la conductora.

Desde ese punto, los ocupantes de la motocicleta habrían disparado en múltiples ocasiones contra el automóvil.

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Seas, quien conducía el vehículo, recibió varias heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, el pecho, ambos brazos y las piernas.

La mujer falleció en el lugar aproximadamente a la 1:40 a. m.

Por su parte, Lanzas, quien viajaba como acompañante, sufrió heridas en el pecho, las costillas y una de sus piernas.

La joven fue trasladada en condición estable a la clínica de la localidad para recibir atención médica.

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En el vehículo viajaba además una tercera mujer, ubicada en la parte trasera, quien no resultó herida durante el ataque.

Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y recolectaron varios indicios balísticos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Uno de los aspectos que ahora intenta determinar el OIJ es el móvil del homicidio y las circunstancias que llevaron a los atacantes a disparar contra el vehículo.

Según la información suministrada por las autoridades judiciales, tanto la mujer fallecida como la herida y el vehículo no registran antecedentes.

El caso permanece bajo investigación para identificar y ubicar a los responsables del ataque.