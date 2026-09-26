Mexicano llega de Alemania y cae en el Juan Santamaría con más de 6 kilos de ketamina

La PCD encontró los paquetes ocultos en un doble forro de una maleta y durante una revisión coordinada con Aduanas.

Un hombre de nacionalidad mexicana y 44 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría luego de que agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) localizaran más de seis kilos de aparente ketamina ocultos en una de sus maletas.

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En 3 puntos La PCD encontró los paquetes ocultos en un doble forro de una maleta y durante una revisión coordinada con Aduanas. Un hombre de nacionalidad mexicana y 44 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría luego de que agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) localizaran más de seis kilos de aparente ketamina ocultos en una de sus… La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias relacionadas con el caso, mientras el proceso judicial determinará la situación del detenido.

El decomiso se realizó la noche de este jueves, cuando el sospechoso, de apellido Mijares, ingresó a Costa Rica procedente de Alemania.

La revisión del equipaje fue realizada por agentes de la PCD en coordinación con funcionarios del Servicio de Aduanas destacado en la terminal aérea.

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Durante la inspección, los oficiales encontraron una irregularidad en una de las maletas y procedieron a revisar su estructura. Fue así como localizaron un doble forro en cuyo interior estaban escondidos varios paquetes.

Al revisar el contenido, las autoridades determinaron que se trataba de seis kilos y 365 gramos de aparente ketamina.

Tras el hallazgo, Mijares quedó detenido como sospechoso de transportar la sustancia y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

El hombre fue presentado ante la Fiscalía de Alajuela, donde deberá enfrentar una investigación por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias relacionadas con el caso, mientras el proceso judicial determinará la situación del detenido.