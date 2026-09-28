¡Más caro! Gordo Navideño 2026 sube de precio: esto costará la fracción y el entero

La JPS aumentó ¢500 el valor de la fracción y ¢20.000 el entero. El sorteo será el domingo 20 de diciembre y repartirá un premio mayor de ¢9.000 millones.

Los costarricenses que quieran probar suerte con el Gordo Navideño 2026 tendrán que pagar más que el año anterior. La Junta de Protección Social (JPS) confirmó un aumento en el precio tanto de la fracción como del entero para la edición de este año.

La fracción pasó de ¢2.000 a ¢2.500, mientras que el entero subió de ¢80.000 a ¢100.000.

La venta comenzó este lunes, por lo que desde ahora quienes acostumbran comprar el tradicional sorteo de Navidad pueden adquirir sus fracciones de cara al sorteo, programado para el domingo 20 de diciembre.

En 3 puntos La JPS aumentó ¢500 el valor de la fracción y ¢20.000 el entero. Los costarricenses que quieran probar suerte con el Gordo Navideño 2026 tendrán que pagar más que el año anterior. Con un premio mayor de ¢9.000 millones, el Gordo Navideño 2026 vuelve a colocarse como uno de los sorteos más esperados de la temporada, aunque este año los compradores deberán considerar primero el nuevo precio de cada fracción y entero.

Pese al incremento en el costo, los premios también representan montos millonarios para quienes resulten favorecidos.

El premio mayor será de ¢9.000 millones, de manera que cada fracción que forme parte del número ganador recibirá ¢50 millones.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El segundo premio tendrá un monto de ¢900 millones, con ¢5 millones por fracción.

Por su parte, el tercer premio será de ¢450 millones, mientras que cada fracción ganadora recibirá ¢2,5 millones.

¿Cuánto tendrá que pagar quien compre un entero?

Con el nuevo precio establecido por la JPS, adquirir un entero del Gordo Navideño requerirá desembolsar ¢100.000, ¢20.000 más que en el sorteo de 2025.

Publicidad

Para quienes prefieren comprar únicamente una participación, la fracción tendrá un costo de ¢2.500, es decir, ¢500 más que el año pasado.

El aumento marca una diferencia importante para quienes acostumbran comprar varias fracciones o completar enteros entre familiares, amigos o compañeros de trabajo.

La venta ya está habilitada y se extenderá hasta el sorteo del 20 de diciembre, cuando Costa Rica conocerá los números que se llevarán los principales premios de la lotería navideña.

Con un premio mayor de ¢9.000 millones, el Gordo Navideño 2026 vuelve a colocarse como uno de los sorteos más esperados de la temporada, aunque este año los compradores deberán considerar primero el nuevo precio de cada fracción y entero.