Manuel Tovar lanza misterioso mensaje tras despido: “conocerán la verdad y la verdad los hará libres”

El exministro de Relaciones Exteriores publicó una frase bíblica en sus redes sociales, días después de ser separado del cargo por la presidenta Laura Fernández.

El excanciller Manuel Tovar reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención, apenas unos días después de su salida del Gobierno.

Tovar, quien también se desempeñó como ministro de Comercio Exterior, publicó la frase “Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres”, sin acompañarla de una explicación sobre el motivo de la publicación.

En 3 puntos El exministro de Relaciones Exteriores publicó una frase bíblica en sus redes sociales, días después de ser separado del cargo por la presidenta Laura Fernández. El excanciller Manuel Tovar reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención, apenas unos días después de su salida del Gobierno. Por ahora, el mensaje del exjerarca queda sin una explicación adicional de su parte.

El mensaje llega después de que Tovar dejara el cargo de canciller el pasado jueves 24 de setiembre, en medio de versiones encontradas sobre las circunstancias que llevaron a la decisión.

La salida del funcionario ha generado especulaciones sobre cuál fue el verdadero motivo de su separación del puesto. La presidenta Laura Fernández ha señalado que la decisión estuvo relacionada con un problema de comunicación que terminó generando un inconveniente de logística.

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La decisión de apartar a Tovar del cargo se produjo luego de que el entonces canciller asistiera, sin previo aviso a la presidenta, a un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y otros jefes de Estado que participaron en el denominado Shield of the Americas.

Según la versión expuesta por la presidenta, Tovar no trasladó a Fernández la invitación para participar en ese encuentro.

Ese hecho provocó un problema de coordinación y logística que terminó desembocando en su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Días después de abandonar el cargo, Tovar publicó en sus redes sociales la frase que ha generado atención: “Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres”.

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El excanciller no explicó en la publicación a qué situación hacía referencia ni detalló si el mensaje estaba relacionado directamente con las circunstancias de su salida del Gobierno.

La publicación aparece así en medio de las interrogantes que rodean la salida de Tovar y de la versión oficial ofrecida por la presidenta sobre el episodio que provocó su destitución.

Por ahora, el mensaje del exjerarca queda sin una explicación adicional de su parte.