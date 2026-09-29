Majo Ulate celebra su cumpleaños en medio de uno de sus mayores retos: Mira quién baila

La maquillista y creadora de contenido está de manteles largos este 29 de septiembre, mientras vive una etapa completamente diferente sobre la pista de baile.

María José “Majo” Ulate tiene doble motivo para celebrar. La reconocida maquillista costarricense cumple años este martes 29 de septiembre, justo cuando atraviesa una de las experiencias más retadoras y mediáticas de su carrera: su participación en la tercera temporada de “Mira quién baila”.

Aunque su cumpleaños es hasta este martes, Ulate había decidido adelantar la celebración varias semanas debido precisamente a las exigencias de la competencia.

La maquillista festejó desde el pasado 11 de septiembre, consciente de que una vez iniciado el programa sus jornadas estarían marcadas por extensos ensayos, preparación física y las galas de cada domingo. Según informó La Nación, Majo tomó la decisión de celebrar anticipadamente porque sabía que las siguientes semanas serían particularmente intensas.

En 3 puntos La maquillista y creadora de contenido está de manteles largos este 29 de septiembre, mientras vive una etapa completamente diferente sobre la pista de baile. María José “Majo” Ulate tiene doble motivo para celebrar. Así, Majo celebra este 29 de septiembre un cumpleaños muy diferente: entre ensayos, coreografías y preparación para volver a la pista el próximo domingo.

Este año encuentra a Ulate en una faceta poco habitual para quienes durante años la han seguido por su trabajo en el mundo del maquillaje.

Majo se encuentra dedicada prácticamente por completo a “Mira quién baila”, donde comparte pista con el bailarín español Iñaki Sáenz.

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La propia participante explicó antes de iniciar la competencia que decidió hacer una pausa en buena parte de sus compromisos profesionales para poder concentrarse en los ensayos, el descanso y la preparación necesaria para el programa.

Incluso este mismo martes, día de su cumpleaños, su agenda continúa ligada a la competencia: Majo e Iñaki tienen programado un ensayo entre las 2 p. m. y las 5 p. m., como parte de la preparación para la próxima gala.

“Soy consciente de mis debilidades y cualidades”

El cumpleaños llega además apenas horas después de que Majo compartiera una reflexión sobre su evolución dentro del programa.

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Tras completar su segunda presentación, la maquillista agradeció el apoyo recibido y habló abiertamente sobre el proceso de aprendizaje que está experimentando en la pista.

“Soy consciente de mis debilidades y cualidades”, expresó Ulate al referirse al reto que representa aprender a bailar y exponerse cada semana ante el jurado y el público.

Su paso por la competencia comenzó rodeado de opiniones divididas. Durante la primera gala, su tango incluso provocó diferencias entre los jueces Toni Costa e Isaac Rovira, mientras en redes sociales también surgieron comentarios sobre su presentación.

Ulate respondió posteriormente a las críticas y ha mantenido su intención de concentrarse en mejorar semana tras semana.

Una participación con significado especial

Para Majo, aceptar finalmente participar en “Mira quién baila” tampoco fue una decisión improvisada.

La producción había intentado incorporarla al formato en varias ocasiones anteriores, pero fue este año cuando decidió aceptar el desafío. La maquillista explicó que contar con mayor tiempo para prepararse fue uno de los factores determinantes.

Su participación también tiene un componente emocional. Ulate perdió a su gato Nachito a principios de este año y decidió representar en la competencia a SOS Rescates Felinos Costa Rica, organización dedicada a ayudar a gatos en condición de abandono, maltrato o vulnerabilidad.

Así, Majo celebra este 29 de septiembre un cumpleaños muy diferente: entre ensayos, coreografías y preparación para volver a la pista el próximo domingo, mientras continúa descubriendo una faceta que hasta hace pocas semanas el público no conocía de ella.