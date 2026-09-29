¡Lo que llevaba este cilindro dejó al descubierto un cargamento de 550 kilos de cocaína!

El decomiso se realizó en Peñas Blancas como parte de la Operación Fuerza Élite. La droga estaba escondida dentro de un cilindro de hierro transportado en un contenedor.

Un nuevo golpe contra el narcotráfico se registró en la frontera norte del país, donde autoridades decomisaron 550 kilos de cocaína que permanecían ocultos dentro de un cilindro de hierro y que, según documentación aduanera, tenían como destino final Guatemala.

La operación se realizó en Peñas Blancas y estuvo a cargo de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), oficiales de la Policía de Fronteras y funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), como parte de las acciones de la Operación Fuerza Élite.

En 3 puntos El decomiso se realizó en Peñas Blancas como parte de la Operación Fuerza Élite. Un nuevo golpe contra el narcotráfico se registró en la frontera norte del país, donde autoridades decomisaron 550 kilos de cocaína que permanecían ocultos dentro de un cilindro de hierro y que, según documentación aduanera. Ambas operaciones forman parte de las acciones que las autoridades mantienen contra el tráfico y la venta de drogas en diferentes puntos del país.

El cargamento fue descubierto cuando las autoridades inspeccionaron un contenedor que transportaba un cilindro de hierro.

Durante la revisión con escáner, los oficiales detectaron inconsistencias en la estructura, situación que provocó una inspección más profunda.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Debido a la forma en que se encontraba oculta la droga, fue necesario utilizar equipo especial y realizar un arduo trabajo para abrir un boquete en el cilindro.

En su interior fueron localizados los paquetes con cocaína, que sumaron aproximadamente 550 kilogramos.

Según los documentos aduanales revisados por las autoridades, la carga tenía como destino Guatemala.

El operativo también contó con el apoyo de oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Publicidad

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el caso permanece bajo investigación para determinar el origen de la droga, los responsables del envío y las personas vinculadas con la estructura encargada de movilizar el cargamento.

El decomiso se produce pocas horas después de otro amplio operativo antidrogas desarrollado en Liberia, Guanacaste, donde la PCD ejecutó allanamientos contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

En esa intervención, concentrada principalmente en los barrios El Capulín y Corazón de Jesús, las autoridades reportaron al menos 10 personas detenidas y señalaron que los grupos investigados estarían relacionados con venta de drogas, amenazas, balaceras y otros hechos delictivos que afectaban a las comunidades.

Ambas operaciones forman parte de las acciones que las autoridades mantienen contra el tráfico y la venta de drogas en diferentes puntos del país.