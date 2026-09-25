¡Lluvia de sanciones! Seis clubes multados y dos jugadores suspendidos tras la jornada 9 del campeonato nacional

El Tribunal Disciplinario de la FCRF impuso castigos que incluyen hasta tres partidos de suspensión y multas económicas a clubes y futbolistas.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones correspondientes a la novena jornada del Torneo de Apertura 2026 de la UNAFUT, con castigos para varios clubes y jugadores de la Primera División.

Una de las sanciones más fuertes recayó sobre el Club Sport Herediano. El futbolista Sergio Alfonso Rodríguez Aguilera recibió tres partidos de suspensión y una multa de ₡350.000 por golpear a un adversario mediante juego brusco grave, fuerza desmesurada o juego brutal o violento cuando el balón no estaba en disputa.

En 3 puntos El Tribunal Disciplinario de la FCRF impuso castigos que incluyen hasta tres partidos de suspensión y multas económicas a clubes y futbolistas. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones correspondientes a la novena jornada del Torneo de Apertura 2026 de la UNAFUT. Las sanciones fueron establecidas con base en el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División y corresponden a los hechos registrados durante la jornada 9 del Apertura 2026.

El Club Sport Cartaginés también tendrá una baja por sanción. El jugador Kevin Andrés Briceño Toruño fue castigado con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000 por una infracción de características similares, al golpear a un rival cuando la pelota no estaba en disputa.

El Herediano, además del castigo a Rodríguez, recibió una multa total de ₡1.100.000.

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De ese monto, ₡750.000 corresponden a un retraso en el inicio de una etapa del partido, situación que se presentó por segunda ocasión en la temporada. Los restantes ₡375.000 obedecen a que el árbitro tomó medidas disciplinarias contra cinco o más integrantes del equipo durante un mismo encuentro.

El Municipal Pérez Zeledón recibió una de las multas más altas: ₡1.000.000, debido a la presentación de juntabolas que no estaban debidamente inscritos. Además, el futbolista Manuel Trinidad Aguilar Peña deberá cumplir un partido de suspensión y pagar ₡100.000 por acumular su quinta tarjeta amarilla del torneo.

Sporting FC fue sancionado con ₡375.000 luego de que cinco o más integrantes del equipo fueran objeto de medidas disciplinarias durante un mismo partido. El jugador Yostin Jafet Salinas Phillips, por su parte, recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 tras ser expulsado por acumulación de tarjetas amarillas en el encuentro.

El Deportivo Saprissa también deberá pagar ₡375.000 por una segunda ocasión en el torneo en la que cinco o más miembros del equipo fueron sancionados disciplinariamente durante un mismo partido.

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Finalmente, AD San Carlos recibió una multa de ₡750.000 por el retraso en el inicio de una etapa del encuentro, infracción que, según el Tribunal, se presentó por segunda ocasión en la temporada.

Las sanciones fueron establecidas con base en el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División y corresponden a los hechos registrados durante la jornada 9 del Apertura 2026.