¡Llegó el día! Natalia Lafourcade regresa esta noche a Costa Rica después de ocho años

Después de ocho años de espera, los seguidores costarricenses de Natalia Lafourcade finalmente volverán a encontrarse con la artista mexicana.

La intérprete de Hasta la raíz se presentará este jueves 24 de septiembre a las 7:00 p. m. en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, como parte de su Cancionera Tour.

La presentación marca el esperado regreso de Lafourcade a los escenarios costarricenses tras aproximadamente ocho años sin ofrecer un concierto en el país.

Esta vez llega con una propuesta que combina las canciones de “Cancionera”, su más reciente trabajo discográfico, con algunos de los temas que han marcado su trayectoria y la han convertido en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana contemporánea.

En 3 puntos Después de ocho años de espera, los seguidores costarricenses de Natalia Lafourcade finalmente volverán a encontrarse con la artista mexicana. La intérprete de Hasta la raíz se presentará este jueves 24 de septiembre a las 7:00 p. m. en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, como parte de su Cancionera Tour. La espera terminó. Ocho años después, Natalia Lafourcade vuelve a encontrarse esta noche con Costa Rica y con un público que ha seguido acompañando sus canciones durante su ausencia de los escenarios nacionales.

Una noche para reencontrarse con sus canciones

El Cancionera Tour propone un espectáculo especialmente centrado en la interpretación y en la conexión de Lafourcade con la tradición musical latinoamericana.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Durante esta etapa, la mexicana ha llevado su música por diferentes países y Costa Rica forma parte del recorrido centroamericano de la gira, que también incluyó presentaciones en Guatemala, Honduras y El Salvador antes de su llegada al país.

Para el público tico será además la oportunidad de volver a escuchar en vivo una trayectoria que incluye canciones como Hasta la raíz, Nunca es suficiente, Tú sí sabes quererme y Lo que construimos, entre muchas otras.

La plataforma oficial eTicket Costa Rica mantiene habilitada este jueves la página de compra para el concierto.

Las localidades originalmente anunciadas contemplan diferentes sectores del anfiteatro, con precios que varían según la ubicación seleccionada y los cargos correspondientes.

Publicidad

El evento está autorizado para todo público, aunque los menores de 18 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

Lugar: Parque Viva, La Guácima de Alajuela

Ingreso: todo público; menores acompañados por un adulto

La espera terminó. Ocho años después, Natalia Lafourcade vuelve a encontrarse esta noche con Costa Rica y con un público que ha seguido acompañando sus canciones durante su ausencia de los escenarios nacionales.